聽新聞
0:00 / 0:00
13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠
13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第三高，較去年同期衰退7.1%，僅次於去年5,715億元及2021年5,579億元。
國泰金（2882）11月單月賺146.2億元奪冠，前11月獲利王則由富邦金（2881）1,207.1億元蟬聯，每股稅後純益（EPS）為8.35元，國泰金、台新新光金分別為7.15元及1.79元。
富邦金控昨（10）日公布11月自結合併稅後純益118.7億元，月減33.7%、年增14.5%，累計前11月合併稅後純益1,207.1億元，年減14.1%，EPS為8.35元。金控單月獲利寫下歷年同期新高。
國泰金控11月合併稅後純益146.2億元，與各子公司單月稅後純益皆創歷史同期新高，年增227％，累計前11月賺1,088.4億元，為歷史同期第三高，EPS為7.15元，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益皆超過去年全年，創歷史新高，國泰證券累計獲利亦創同期新高。
台新新光金控11月自結稅後純益約52億元，月減14.3%，年增276.8%，累積稅後純益339億元，年增75.8%，EPS為1.79元，創歷史新高。子公司台新銀行累計前11月稅後純益達196億元，同樣續創同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言