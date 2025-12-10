進駐水湳經貿園區 北富銀新成立分行搶攻潛力商圈

快訊

中央社／ 台北10日電
台北富邦銀行看好台中財富管理業務持續成長，在台中市水湳經貿園區成立全新的水湳分行10日正式開幕。圖為北富銀副董事長韓蔚廷（前排中）、總經理郭倍廷（前排左2）親臨剪綵。圖／北富銀提供（中央社）
台北富邦銀行今天表示，台中財富管理業務持續成長，截至今年10月，理財客戶數較去年同期大幅增加53%，為持續拓展中部地區金融服務，在台中市水湳經貿園區成立全新的水湳分行今天正式開幕，希望提供更方便的一站式金融體驗。

北富銀今天發布新聞稿表示，隨著中台灣經濟蓬勃發展，台中地區財富管理業務規模持續成長，截至今年10月，理財客戶數較去年同期大幅增加53%，其中私銀等級客戶數增加約35%、總資產規模成長率高達62%，反映在地客群對專業財管服務的高度需求。

北富銀因此今年繼沙鹿分行後，進一步在水湳設立新據點，目前台中地區分行總數達16家，希望藉由密集多元的服務網絡，強化中部地區的服務能量。

水湳分行位在台中市核心發展區域水湳經貿園區與市區交界處，北富銀指出，地點鄰近水湳市場、水湳轉運中心及台灣智慧營運塔，商圈機能成熟、人口密度高，具高度發展潛力。服務內容上，水湳分行以「富聚百業、科創未來」為目標，提供個人理財、企業金融、房貸貸款、保險與投資理財等一站式金融服務。

北富銀 台北富邦銀行 財富管理 投資理財

