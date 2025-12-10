全球人壽產學合作用心看見無障礙 董事會、總經理親自體驗

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽致力打造視障友善金融服務環境，總經理馬君碩（第二排中）攜手多位董事共同響應「視障友善服務推廣」員工教育訓練課程。全球人壽／提供
全球人壽致力打造視障友善金融服務環境，總經理馬君碩（第二排中）攜手多位董事共同響應「視障友善服務推廣」員工教育訓練課程。全球人壽／提供

全球人壽秉持「以客為尊 待客如己」的服務精神，致力落實公平待客及金融友善，為提供視障族群客戶更友善的金融服務環境，近期特與淡江大學視障資源中心合作，舉辦兩場「視障友善服務推廣」員工教育訓練課程，總經理馬君碩與多位董事親自參與活動，彰顯對公平待客的重視及積極打造更具包容性金融友善環境的行動力與決心。

全球人壽於金管會2025年「公平待客原則評核」中名列前25%績優企業，本次殊榮充分肯定全球人壽積極推動公平待客，於金融消費者權益保護、金融友善服務等面向的卓越成就。

全球人壽認為獲獎是一項肯定，更是一份使命，它不僅代表過去的努力被看見，更象徵著未來更高的起點和更深的責任。為強化對視障族群的溝通與服務的同理心，全球人壽持續優化視障友善服務，今年第4季分別在總公司與桃園分公司舉辦「視障友善服務推廣」教育訓練，由淡江大學視障資源中心專業講師授課，透過理論講解與體驗活動，培養員工對視障者需求的理解與應對能力。

兩場內部員工訓練課程的對象主要為第一線服務人員，尤其台北場活動獲得總經理馬君碩、董事蔡金拋、獨立董事林壯松、獨立董事楊文斌、行政長暨資深副總經理韋亭旭及多位主管共同響應，課程內容涵蓋視障者生活樣貌、科技輔具應用與實務互動技巧，並安排「模擬眼罩體驗」，讓同仁在視覺受限情境下體驗空間移動，親身感受視障者日常挑戰，深化服務同理與敏感度。這不僅提升員工的服務技巧，更強化以人為本的服務態度，進一步將公平待客精神延伸至每一次真實互動中，讓同仁以理解、貼心的行動回應客戶需求。

全球人壽深信公平待客不僅是制度落實，更是態度實踐，公司長期推動多元服務培訓與弱勢關懷行動，包括金融消費者保護教育、銀髮族與身心障礙者友善指引等，以具體作為厚植同理與尊重的服務文化。未來也將持續深化公平待客，以行動落實「以客為尊 待客如己」，讓每位同仁在實際服務中以理解與尊重回應多元客群，打造更友善、包容的金融環境，實踐「因為愛 責任在」的品牌理念。

