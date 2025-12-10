台新新光金子公司高層新布局！黃敏義明年元旦起任台新人壽總座

台新新光金（2887）子公司高層人事新布局！台新新光金控10日代子公司台新人壽公告總經理異動，擬自2026年1月1日起，委任新光人壽總經理黃敏義擔任台新人壽總經理，人事案將待主管機關審查核准後正式生效。

台新人壽預計於2026年元旦合併新光人壽，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽，新任總經理為目前新光人壽總經理黃敏義。

黃敏義從1982年加入新光人壽，2020年接任總經理一職，在新光任職超過43年，擔任過業務、人事、投資等相關業務的歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，資歷相當完整。

截至今年9月底，台新人壽總資產為3,580億元、市場排名第16名，新光人壽總資產為3兆6,039億元、市場排名第4名，合併後總資產將達3兆9,619億元，市場排名第4大。員工人數達1萬6,817人。