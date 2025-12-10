關稅、匯率三重壓境！銀行挺企業 舊貸可再展延一年

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國對等關稅、匯率震盪與中南部風災疊加衝擊，中小企業同時面臨訂單下滑與資金緊縮壓力。銀行公會已決議將金融協助措施再延長一年至2026年底，讓企業有更長緩衝期度過景氣回落期。

銀行公會於今年4月已針對關稅受創戶推出紓困方案，包括舊貸本金展延、新貸放寬擔保、簡化徵審等措施，原訂今年底到期。

經濟部指出，今年債務協商案件快速攀升、出口動能放緩，加上關稅與匯率負面效應持續，中小企業現金流壓力未減，盼措施可續延長。統計顯示，今年前八月債務協商案件428件、金額332億元，各年增38%和26%，仍持續上升。

銀行公會已於上月理監事會通過延長方案並核報金管會，有三大重點。

第一，舊貸本金展延放寬。企業具繼續經營意願且繳息、債票信正常者，在2026年底前到期的舊貸本金，可向銀行申請每次展延6個月，最多兩次，等同最長可延展12個月。原送保案件也將由信保基金續保。

第二，新貸案件放寬擔保及財務要求。對政府專案貸款的新貸案件，如信保基金保證達八成以上，企業增貸後達3,000萬元者，可先展延三個月後再補提財簽，也建議銀行免徵企業存單或額外保證人，僅需負責人及實際經營者簽署。

第三，簡化徵審措施延長。新貸與展延案件的簡化徵信、免補件及相關行政精簡措施，統一延長至2026年底，以降低企業在景氣不佳時的行政成本。

主計處估明年經濟成長率將自今年逾4%放緩，出口成長率更大幅下降。銀行公會認為，若紓困措施於今年底終止，勢將增加企業短期還本壓力，不利金融與就業穩定。

銀行公會已函報金管會，並請經濟部轉知信保基金配合，確保措施可無縫銜接至2026年12月31日。

壓力 關稅 中小企業 經濟部

