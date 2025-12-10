國泰世華亞洲萬里通聯名卡升級、5元1哩 明年簽帳與卡量拚成長兩成

後疫情時代旅遊潮大爆發，牽動國銀信用卡策略布局旅遊市場。國泰世華銀行10日宣布，每卡每月平均刷卡排名前三的「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」全面升級優惠權益，國泰世華銀行數位長陳冠學指出，該卡預估今年簽帳金額有破百億元，與其他國泰世華銀的卡別相比，該卡每月平均刷卡金額大約多出40％，預計權益升級後，明年發卡量和簽帳金額有望成長兩成。

國泰世華銀行與亞洲萬里通10日以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布聯名卡全面升級優惠權益，不僅首度在臺推出刷卡賺取國泰航空會籍積分（Status Points）權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲32,000里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票；此外，聯名卡友獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10%里數回饋及機票92折起等尊榮禮遇，助卡友輕鬆實現夢想旅程。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀指出，2015年與亞洲萬里通合作，當時透過業界首創「哩程加速器」創下快速累里熱潮，疫情後市場很快恢復，國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾三成。此次在嶄新上市的國泰世華亞洲萬里通聯名卡上加碼投入資源，擴大至國泰世華小樹點生態圈，除了透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠。

陳冠學表示，國泰世華亞洲萬里通聯名卡的卡友普遍較年輕，喜愛自由行與旅遊規劃，自然對里程權益敏感。這群客戶的消費力不錯，也很忠誠，每月刷卡金額比銀行其他卡別平均高出約40％，顯示用戶使用該卡的黏著度高。

根據國泰世華銀行統計，截至今年10月底，國泰世華銀行的有效卡數逾518萬張、流通卡近735萬張，其中CUBE卡占比達八成，其卡友與存戶的重疊率超過五成。而國泰世華亞洲萬里通聯名卡則鎖定旅遊及飛行權益需求高的年輕族群，與CUBE卡的定位明確區隔，雖然CUBE卡的刷卡消費小樹點（信用卡）回饋也可兌換哩程，至於長榮航空聯名卡則多以商務旅客為主，三卡受眾不同，不會「網內互打」。

陳冠學表示，因應不同客群需求，銀行未來也不排除推出新聯名卡或新產品，只要市場族群夠明確，就會積極評估。至於市場競爭方面，他表示，國泰世華銀不追求虛胖的發卡量，而是重視卡友是否真的喜歡、願意使用，在客戶心中是信用卡愛用第一名最重要。