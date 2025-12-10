快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年適逢不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，估價師公會今(10)日舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」晚會，不僅總統賴清德以賀電表達祝賀，副總統蕭美琴（第一排左四）更親臨致詞予以勉勵；第一排左三為不動產估價師公會全國聯合會理事長郭國任。陳美玲／攝影
2025年是不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，不動產估價師公會全國聯合會理事長郭國任表示，估價師公會未來的發展，將會持續推動深化產業，共識壯大產業能量；透過產官學齊心協力，建置專業高度；並且推展產學合作培育，吸引年輕世代人才；加速促進國際評價的接軌交流，推展與其他專業的跨領域合作與共榮。

2025年適逢不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，估價師公會10日舉辦「20周年榮耀與感恩之夜」晚會，不僅總統賴清德以賀電表達祝賀，副總統蕭美琴更親臨致詞予以勉勵。

郭國任指出，希冀未來讓估價師都能以己身職業為榮，並且共同維護不動產估價師的專業精神，從而保障民眾權益。

郭國任表示，現今不動產金融環境混沌不明，不動產市場風雨欲來的場景，彷彿回到1990年代《估價師法》立法前夕，著實令人堪憂，但現今公股行庫自行估價，呈現「左手估價、右手放款的球員兼裁判的利害衝突角色」，容易造成貸款金額有操作空間，也讓中央銀行與金管會規範的放款成數規定失去意義。

郭國任呼籲，為避免未來引發人為的超貸、違貸再度發生，重蹈金融風暴的慘痛教訓，政府應儘速建立獨立性估價原則及外部估價制度，才能協助降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成之風險，從而健全不動產抵押市場機制。

公股行庫「球員兼裁判」 估價師公會郭國任：恐有人為超貸、違貸行為

