第41屆「點燃生命之火」開跑 守護弱勢孩童的夢想之路

第41屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，10日舉辦「百人點燈」 儀式，點亮「星願之樹」為全臺的孩子傳遞幸福。中信銀捐款200萬元也呼籲民眾一起響應，共同守護弱勢孩童的夢想之路。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世表示，中國信託慈善基金會是辜董事長（辜仲諒）一手帶大；「點燃生命之火」也由中國信託慈善基金會有制度的接手。今天的Christmas點燈，也就是要把愛、希望、平安帶給這世界上的所有人。

「點燃生命之火」全民愛心募款運動，是中國信託慈善基金會一年一度的公益大事，也是企業推動幸福承諾的起點。自1985年中國信託創辦人辜濓松先生創辦持續到現在，是國內企業最早為弱勢兒童募款的先河，也是國內歷史最悠久的慈善募款活動。

陳國世表示，「點燃生命之火」贊助的幾個重要項目包括「臺灣夢」 ，這幾年和辜董事長上山下海，陪伴孩子一起成長。透過社區培力、志工陪伴、課後基地活動，帶領社區多元活動與技能學習，支持弱勢兒少的多元學習與成長改變。基金會以愛、希望、平安為核心價值，深化並延續至社區行動。

陳國世表示，透過「點燃生命之火」 守護，原本害羞、不敢發言的孩子，能自然拿麥主持節目、介紹社區，展現舞台表現與自信。

此外，陳國世也指出，中國信託慈善基金會亦透過棒球計畫幫助偏鄉兒童。基金會為偏鄉學校棒球隊提供的多面向支持，包括提供球具、聘請優良教練、設立訓練基地（公益園區）。「公益園區」的棒球訓練基地，提供小朋友練球，除球技訓練外，也注重學童的課業與品格教育，如培養永不放棄的精神及人際互動能力。該計畫已成功培育多名現役國手與職業球員。也非常感謝社會各界支持，基金會將善用資源持續推動此有意義的計畫。