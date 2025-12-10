點燃生命之火開跑 中國信託盼眾人響應活動、守護孩童夢想道路
第41屆點燃生命之火晚上開跑，臺灣經濟成長率漸入佳境，但家庭貧富差距仍達近67倍，顯示弱勢家庭的經濟壓力依舊沉重，部分孩子甚至得負擔照顧家人的重責大任，儼然成為「小大人」。
第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，由中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧等人，一同點亮「星願之樹」為全臺灣的孩子傳遞幸福，並呼籲社會大眾發揮愛心，捐款幫助弱勢孩童能做回「孩子」，在校安心學習、好好長大。
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒與中國信託金控董事長顏文隆代表中信銀捐出200萬元，同時呼籲民眾一齊響應活動，守護弱勢孩童的夢想道路。
