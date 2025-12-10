快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

點燃生命之火開跑 中國信託盼眾人響應活動、守護孩童夢想道路

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左三起）、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧等人一同點亮「星願之樹」為全臺灣的孩子傳遞幸福。記者曾吉松／攝影
第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左三起）、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧等人一同點亮「星願之樹」為全臺灣的孩子傳遞幸福。記者曾吉松／攝影

第41屆點燃生命之火晚上開跑，臺灣經濟成長率漸入佳境，但家庭貧富差距仍達近67倍，顯示弱勢家庭的經濟壓力依舊沉重，部分孩子甚至得負擔照顧家人的重責大任，儼然成為「小大人」。

第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，由中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧等人，一同點亮「星願之樹」為全臺灣的孩子傳遞幸福，並呼籲社會大眾發揮愛心，捐款幫助弱勢孩童能做回「孩子」，在校安心學習、好好長大。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒與中國信託金控董事長顏文隆代表中信銀捐出200萬元，同時呼籲民眾一齊響應活動，守護弱勢孩童的夢想道路。

第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，點亮「星願之樹」，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（後排左三起）、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧與小朋友一同合影留念。記者曾吉松／攝影
第41 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動晚上舉辦「百人點燈」儀式，點亮「星願之樹」，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（後排左三起）、中國信託金控董事長顏文隆、中信金董事陳佳文、聯合報執行董事項國寧與小朋友一同合影留念。記者曾吉松／攝影
「點燃生命之火」「百人點燈」儀式晚上舉行，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）、中國信託金控董事長顏文隆（中）代表中信銀捐出200萬元。記者曾吉松／攝影
「點燃生命之火」「百人點燈」儀式晚上舉行，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）、中國信託金控董事長顏文隆（中）代表中信銀捐出200萬元。記者曾吉松／攝影

董事長 中國信託 弱勢家庭

延伸閱讀

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

中信銀印尼子行三寶瓏分行今開業 強攻台商南向商機

台灣女子棒球聯賽今熱血封王！辜仲諒霸氣相挺：洲際球場隨時用

棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

相關新聞

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

財政部今日下午由財政部長莊翠雲主持召開公股董總第三季業務會報，據指出，土地銀行已在會中向財政部爭取能在2027年時編列土...

公股行庫「球員兼裁判」 估價師公會郭國任：恐有人為超貸、違貸行為

2025年是不動產估價師公會全國聯合會成立20周年，不動產估價師公會全國聯合會理事長郭國任表示，估價師公會未來的發展，將...

點燃生命之火開跑 中國信託盼眾人響應活動、守護孩童夢想道路

第41屆點燃生命之火晚上開跑，臺灣經濟成長率漸入佳境，但家庭貧富差距仍達近67倍，顯示弱勢家庭的經濟壓力依舊沉重，部分孩...

市場靜待聯準會決策 新台幣小幅收升、31.2元續盤整

美國聯準會利率決策公布前夕，台股勁揚創歷史新高，但匯市陷入盤整格局，新台幣兌美元在31.2元價位狹幅波動，收盤收在31....

台新新光金前十一月賺339億元創新高 每股賺1.79元

台新新光金控（2887）10日公布11月自結稅後純益約新台幣52億元，累積稅後純益339億元，每股稅後純益（EPS）為1...

國泰世華亞洲萬里通聯名卡十年 活動刷卡最優5元1里

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。雙方今（10）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。