獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部今日下午由財政部長莊翠雲主持召開公股董總第三季業務會報，據指出，土地銀行已在會中向財政部爭取能在2027年時編列土銀總部大樓重建的預算。圖／聯合報系資料照片
財政部今日下午由財政部長莊翠雲主持召開公股董總第三季業務會報，據指出，土地銀行已在會中向財政部爭取能在2027年時編列土銀總部大樓重建的預算，土銀希望明年能獲財政部同意，進而在2027年先行編列委請顧問、設計等執行預算；此外，由於土銀總部大樓也屬歷史古蹟，因此也會有古蹟挪移的問題，必須在2027年一併先解決，之後才能發包預算進行重建。

據與會人士透露，今日受到與會人士高度矚目的主要有三大議題，除了上述的土銀總部大樓重建計畫的提出，另外兩大議題則和防詐與明年不動產景氣有關，財部關注在ATM防詐是否能加裝更多裝置來「逮車手」之外，明年不動產景氣是否能反轉落底，也成為會中聚焦重點，對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真也前來進行專題演講。

據指出，劉佩真對於明年房市景氣是否反轉，並不樂觀，而是保守以對；她指出，先前因為台積電建廠效應帶動一波「台積房」的房市榮景，但隨著川普關稅政策不明朗，加上台積電勢必得將更多投資挪移至美國，這些都將造成明年房市的不確定性，而且從今年量能觀察，可發現量的下降非常快。

劉佩真在會中提到，央行不會在今年調整房市信用管制或集中度管理等措施，最快要等到明年三月，才會檢討是否要鬆綁房市管制措施。

此外，財部也關切公股行庫的防詐是否到位，尤其是ATM能否強化阻詐機制，例如限制戴口罩者、戴帽子者不能提領現金，來更有效率的捉車手，不過，會中也有公股董總認為，應該要由金管會通函發給全體的銀行，若只有公股改裝ATM，無法收到全面性的防詐效果。

