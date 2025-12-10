市場靜待聯準會決策 新台幣小幅收升、31.2元續盤整

美國聯準會利率決策公布前夕，台股勁揚創歷史新高，但匯市陷入盤整格局，新台幣兌美元在31.2元價位狹幅波動，收盤收在31.208元，微升0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.62億美元。

美國聯準會將於台灣時間11日凌晨公布最新利率決策，市場認為降息已成定局，將關注重點放在聯準會主席鮑爾的會後聲明，以及利率點陣圖走向。

市場靜待聯準會結果出爐，美股主要指數多收低，美元也小幅走弱，亞幣今天陷入整理格局。央行統計，韓元微跌0.1%，日圓續貶0.29%，新台幣微升0.02%，人民幣也小幅升值0.1%。

外匯交易員指出，台股今天上漲218.13點，以28400.73點創收盤新高，外資買超台股196.07億元，近200億元為匯市提供支撐，但是匯入量能有限，而投信、進口商的美元買盤也有進場，兩股力道拉鋸，匯價續於31.2元價位盤整，全天波動區間限縮在6分以內。新台幣兌美元今天開盤價為31.21元，最高31.16元、最低31.217元。

外匯交易員表示，近期新台幣匯率由資金面主導，資金進出又與市場如何調整降息預期相關，先前美國政府停擺，影響部分經濟數據發布，讓投資人難以判讀美國經濟情勢，增添不確定性；短線而言，市場消化聯準會對美國經濟看法及降息策略，可能使金融市場略有波動，大方向看來，聯準會降息方向確立，新台幣應呈緩升格局。