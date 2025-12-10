快訊

台新新光金前十一月賺339億元創新高 每股賺1.79元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控（2887）10日公布11月自結稅後純益約新台幣52億元，累積稅後純益339億元，每股稅後純益（EPS）為1.79元，創下歷史新高。圖／本報資料照片
台新新光金控（2887）10日公布11月自結稅後純益約新台幣52億元，累積稅後純益339億元，每股稅後純益（EPS）為1.79元，創下歷史新高。子公司台新銀行11月單月稅後純益19億，累計前十一月稅後純益達196億，同樣續創同期新高。

子公司台新銀行11月稅後純益19.1億元，累積稅後純益為195.9億元，較去年同期增加17%，續創歷年同期新高。主要受惠核心業務獲利動能持續成長，截至11月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為838.15%。

新光銀行11月稅後純益6.6億元。今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,031%。

新光人壽11月稅後純益15.4億元，7月24日11月30日累計稅後純益44.6億元。受惠於大盤波動，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

台新人壽11月稅後純益6.9億元，主要是因投資收益表現佳，挹注本月獲利；累計稅後純益30.5億元，較去年同期增加，主要是因今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

台新證券11月稅後純益1.2億元，與上月相較獲利減少，主要是因證券市場指數下降，致營業證券與衍生工具處分損失增加；累積稅後純益18.3億元，較去年同期減少，主要是因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

元富證券11月稅後純益2.2億元，與上月相較獲利減少，主要是因大盤回檔，自營部門持有部位回檔較深，致投資收益減少。7月24日11月30日累計獲利約21.3億元。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

