國泰世華亞洲萬里通聯名卡十年 活動刷卡最優5元1里

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作十周年，國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。雙方今（10）日以「早刷這張 換里出發」全新訴求宣布聯名卡全面升級，首度在台推出刷卡賺取國泰航空會籍積分（Status Points），上市加碼最優5元1里，新戶最高可獲32000里，可兌換日本指定航點來回機票；另享里數兌換晶華軒套餐、指定機票最高10%里數回饋及機票92折起等禮遇。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示，國泰世華銀不只是合作夥伴，更是共同打造台灣哩程市場的先鋒，使聯名卡成為台灣好感度極高的哩程信用卡。此次權益升級，讓日常消費能更直接累積哩程，也首度推出刷聯名卡即可同步賺取國泰航空會籍積分，讓卡友每筆消費都能加速提升貴賓權益。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀指出，此次升級回應旅遊市場與卡友需求，合作更擴大至國泰世華小樹點生態圈，持卡人不僅能累里、兌里，也能將小樹點轉換為哩程，用於機票或住宿。

為貼近日常使用場景，將「哩程加速器」再升級，涵蓋生活用品店、藝文購票、健身房及免稅店等。上市期間，新戶首刷達檻享10000里，即日起至明年2月28日參加「煥新享里」活動，達消費門檻最高再得6000里；新卡友達門檻再得10000里，哩程加速器特店消費滿額最高再享10000里。至2026年3月31日前海外實體消費達指定金額，登錄成功可享里數2倍，最優5元1里，累積最高可得32000里。

若卡友為活動期間壽星（2025年12月10日至2026年2月28日），生日當月於特店消費可再享里數2倍，最多再得5000里，新戶壽星最高可獲37000里。

本次亦全面升級飛航與兌換禮遇，包括刷卡購買國泰航空指定機票享92折起、兌換台北／高雄—香港或日本指定航點享10%哩程回饋，以及Cathay shop商品9折里數兌換。上市期間並推出限量里數兌換「晶華軒」個人套餐。

配合權益升級，聯名卡同步推出全新卡面設計，以柔和漸層色調與簡約「A」符號展現Asia Miles精神，象徵生活與獎賞的流動連結，陪伴卡友開啟更多繽紛旅程。