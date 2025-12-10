AI恐泡沫化？孫明德曝：有金控大老闆一度擔憂美國金融風險

市場近期熱議AI泡沫化，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德10日於一場論壇透露，最近一位金融業大老闆對他說傳出美國有金融風險，該老闆請金控同仁開始找資料，發現AI泡沫沒那麼大、金融風險不高。不過，孫明德強調，初期數據顯示有如身體剛開始不舒服時不用太緊張，當日後症狀頻率密集就要小心。

全球商業數據機構美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）10日宣布與總經平台財經M平方（Macro Micro）展開策略合作，發布新世代企業決策方案並舉辦論壇，由鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹以及孫明德討論經濟展望。

孫明德提到，現在大家認為AI泡沫不會發生，但是若真的發生，以過去25年來包括網路泡沫、金融海嘯以及新冠疫情，股市最多跌三成，這是最大停損點。

他並形容今年台灣經濟是「一將功成萬骨枯」，近期到國內最大鋼鐵公司以及石化公司演講，業者反饋，第一次看到台灣經濟「七上八下」，尤其傳產業七上八下得不知前景。今年經濟成長率雖達8%，其中3%來自於投資、5%來自出口，內需消費及政府消費都不見，K型經濟表現明顯。

陳佳茹指出，2025年趨勢明顯看到各種K型經濟產生，科技巨頭動輒五千億元資本支出，但房地產或傳產面臨轉型挑戰，亦或GDP增長但就業現況停滯，K型經濟分歧是很多企業面臨挑戰。展望2026年，有三件事一定要關注，第一川習會；第二是聯準會主席換人；第三為AI基期已非常高，以上三個分別代表國際社會的政治面、資金面及基本面。