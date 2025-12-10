奧丁丁攜手Visa推出OwlPay Cash個人跨境匯款App

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc. 今日宣布與全球領先數位支付公司Visa合作，即將推出全新跨境匯款應用程式「OwlPay Cash」。藉由串接Visa Direct服務，OwlPay Cash美國用戶可直接將資金匯至全球26個主要地區的指定銀行帳戶，並以當地貨幣入帳，首波支援地區將包含墨西哥、印度、哥倫比亞、阿根廷、秘魯等高需求市場，持續強化奧丁丁在建立法幣與穩定幣基礎架構一站式服務的全球戰略佈局。

延續2024年公布與Visa達成的全球協議，奧丁丁此次正式啟用 Visa Direct Account（VDA）解決方案。透過連結全球逾110億個支付端點的 Visa Direct服務，OwlPay Cash得以在匯款流程中減少隱藏費用，並提升匯率透明度。在美國市場，OwlPay Cash同步攜手美國知名加密友善銀行Cross River Bank進行合規結算，為用戶提供無月費、費用結構透明且內建換匯機制的跨境匯款服務，滿足用戶日常法幣匯款需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，對許多在美國打拼、需要匯款回家的移民與自由工作者而言，跨境匯款往往意味著高成本與漫長等待。透過結合Visa Direct的全球高覆蓋網絡與OwlPay Cash成本優勢、操作直覺的行動介面，希望把真正的低手續費、清楚透明的定價與快速到帳特點，濃縮在一個簡單好用的App 裡。

Visa Direct全球業務負責人Vira Platonova表示，Visa致力於成為推動全球金融科技創新的關鍵網絡，與奧丁丁的合作正是展現Visa基礎建設如何催生新一代應用的最佳範例。

根據BBVA Research最新數據顯示，2024年全球匯款總額預計將達9050億美元，其中光是從美國匯出的金額就高達2300億美元。事實上，美國目前約有4800萬名移民，對許多人而言，匯款不只是金錢往來，更是支撐住房、教育、醫療與日常生活的重要經濟命脈。根據世界銀行的估計，目前多數跨境匯款的平均手續費仍高達約6.6%，遠高於聯合國永續發展目標（SDGs）所設定的3%全球目標。

OwlPay Cash與傳統以 SWIFT 為主的跨境匯款方式相比，最高可為用戶節省近70%的手續費。OwlPay Cash具備下列特色，包括全球匯款網絡，支援匯款至拉丁美洲、亞洲與歐洲共 26 個國家與地區。具低手續費用：相較於傳統 SWIFT 匯款方式，其手續費最高可降低 70%。操作直覺簡單，專為手機使用介面設計。安全與合規，奧丁丁已於美國39州取得資金支付執照，並通過ISO 27001國際資安認證，全面保護用戶資料安全。由Visa驅動的服務：以Visa Direct服務為核心，串聯Visa值得信賴的全球網絡。