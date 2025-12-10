快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

永豐金表揚19位海內外優秀員工 深化文化落地與人才永續

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金「心楷模」頒獎典禮，董事長陳思寬(前排中)、總經理朱士廷(右四)及各子公司主管、產官學外賓皆親臨現場，向得獎同仁表達肯定與祝賀。（永豐金提供）
永豐金「心楷模」頒獎典禮，董事長陳思寬(前排中)、總經理朱士廷(右四)及各子公司主管、產官學外賓皆親臨現場，向得獎同仁表達肯定與祝賀。（永豐金提供）

永豐金控第八屆「心楷模」表揚來自海內外的19位優秀員工，其中包含南京子行與胡志明市分行兩位海外同仁返台參與。董事長陳思寬、總經理朱士廷及各子公司主管皆親臨現場，向得獎同仁表達肯定與祝賀。

「心楷模」制度自2018年推動以來，透過內部推薦、外部專家評選與金控遴選會三階段流程，從海內外逾萬名同仁中遴選具代表性的優秀員工，讓企業價值觀不再只是口號，而是能被具體觀察的行為準則。

本屆心楷模在各自的業務場域中，以實際行動展現永豐五大核心價值—快樂熱情、持續學習、當責共好、開放思考、創新多元，為團隊合作與客戶服務帶來正向影響。

今年典禮以「文化傳承」為主軸，安排結合沙畫、舞蹈與音樂的表演，以「從台灣到世界」為主題，串連永豐在不同城市服務客戶的足跡與持續前進的步伐。典禮中，由歷屆與第八屆心楷模共同登台合唱〈我相信〉與〈堅持〉，兩首歌曲以「相信」與「堅持」為主題，為典禮畫下凝聚且鼓舞人心的段落，也成為心楷模彼此勉勵、象徵世代傳承的共同記憶。

永豐金控表示，人才是企業最重要的資產，而文化是連結人才與組織的共同語言。未來將持續透過心楷模制度深化價值觀落地，促進跨單位與跨地域合作，秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景，與全體同仁一同打造更具溫度與信任的金融服務環境。

永豐金控 董事長

延伸閱讀

玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

最牛一輪／威剛衝鋒 永豐56鼓掌

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

永豐金：台股2026年上看33,000

相關新聞

永豐金表揚19位海內外優秀員工 深化文化落地與人才永續

永豐金控第八屆「心楷模」表揚來自海內外的19位優秀員工，其中包含南京子行與胡志明市分行兩位海外同仁返台參與。董事長陳思寬...

全國單月詐騙金額減少79億！北城、元大證券分享打詐成果

臺灣證券交易所為持續精進證券市場反詐措施，舉辦2025年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶...

印度創30年來罕見折價 搶占黃金十年結構性成長布局時機

近期印度股市受到盧比疲軟、美印關稅角力及美國簽證收緊政策等利空疑雲表現承壓，但滙豐投信指出，此時反而為投資人提供逢低進場...

鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

冬季旅遊市場逐步回溫，加上海外旅遊已成為現代人平衡生活與犒賞辛勞的重要方式，無論是前往高緯度國家體驗滑雪樂趣、造訪歐美感...

新新併後首場服務楷模表揚 吳東亮期勉同仁

為獎勵服務優異的同仁，台新新光金控於本月9日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，也是台新金控與新光金控合併後...

央行利率明年底見連11凍 除非這個數字低於1.5%

台灣央行將在下周四18日舉行第4季理監事會，市場預估維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。