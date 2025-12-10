永豐金表揚19位海內外優秀員工 深化文化落地與人才永續

永豐金控第八屆「心楷模」表揚來自海內外的19位優秀員工，其中包含南京子行與胡志明市分行兩位海外同仁返台參與。董事長陳思寬、總經理朱士廷及各子公司主管皆親臨現場，向得獎同仁表達肯定與祝賀。

「心楷模」制度自2018年推動以來，透過內部推薦、外部專家評選與金控遴選會三階段流程，從海內外逾萬名同仁中遴選具代表性的優秀員工，讓企業價值觀不再只是口號，而是能被具體觀察的行為準則。

本屆心楷模在各自的業務場域中，以實際行動展現永豐五大核心價值—快樂熱情、持續學習、當責共好、開放思考、創新多元，為團隊合作與客戶服務帶來正向影響。

今年典禮以「文化傳承」為主軸，安排結合沙畫、舞蹈與音樂的表演，以「從台灣到世界」為主題，串連永豐在不同城市服務客戶的足跡與持續前進的步伐。典禮中，由歷屆與第八屆心楷模共同登台合唱〈我相信〉與〈堅持〉，兩首歌曲以「相信」與「堅持」為主題，為典禮畫下凝聚且鼓舞人心的段落，也成為心楷模彼此勉勵、象徵世代傳承的共同記憶。

永豐金控表示，人才是企業最重要的資產，而文化是連結人才與組織的共同語言。未來將持續透過心楷模制度深化價值觀落地，促進跨單位與跨地域合作，秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景，與全體同仁一同打造更具溫度與信任的金融服務環境。