快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

AI 下半場怎麼買？貝萊德投信：「軟硬雙吃」成顯學

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF (09813) 前十大投資標的。(資料來源：貝萊德投信)
貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF (09813) 前十大投資標的。(資料來源：貝萊德投信)

AI大戰風雲再起，隨著Google發布最新Gemini 3模型震撼全球，激勵母公司Alphabet C股價改寫歷史新高，也宣告AI投資不再由硬體晶片獨秀。面對這波「軟硬雙贏」新局，貝萊德投信表示，透過聚焦美股市場中具競爭力的50家頂尖企業的貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813），預期能在「強者恆強」的 AI 時代表現相對亮眼，成為市場關注的焦點。

回顧過去兩年，AI投資目光多聚焦於掌控算力的硬體軍火商輝達（NVIDIA），Alphabet表現相對沉潛。然而，隨著Gemini 3 Pro模型問世，Google憑藉強大運算與應用實力在AI競局中扳回一城，也激勵Alphabet市值直指4兆美元大關，有望繼蘋果、輝達與微軟*之後，成為全球第四家叩關「4兆美元俱樂部」的科技巨擘。

009813經理人楊貽甯分析，Alphabet近期主要受到三項關鍵利多推動：首先是「財報驗證獲利」，Alphabet第3季在Gemini導入與雲端爆發助攻下，單季營收首度突破1,000億美元，年增16%，EPS更大幅成長35%。這證實AI獲利模式已擴散，不只輝達*靠賣晶片賺錢，軟體巨頭也能透過應用服務變現，掃除市場對於AI鉅額資本支出恐拖累獲利的疑慮。

其次是波克夏海瑟威揭露截至9月底持有Alphabet價值約43億美元股份，躍升為其第十大美股持倉。楊貽甯指出，連價值投資大師巴菲特都進場佈局，顯示Alphabet在AI競局中已建立深厚護城河，具備長期投資價值。

第三則是「技術優勢帶動業務升級」，Gemini 3證明Google在生成式AI重返領先，直接激勵股價。楊貽甯分析，Alphabet最大優勢在於擁有搜尋、YouTube、雲端等龐大用戶場景，技術突破能快速導入產品線，讓各項業務同步升級，維持高度創新效率。

展望後市，楊貽甯認為「嵌入式生成式AI」將是Alphabet下一波獲利爆發的關鍵之一。勤業眾信《2026 TMT預測報告》指出，生成式AI正從「主動操作」轉向「被動使用」，如同GPS演變為手機內建功能般，將深度融入數位生活。報告預測到了2026年，民眾透過搜尋引擎使用生成式AI的頻率，將比獨立介面高出3倍。Google龐大的入口優勢可望受惠此「零摩擦」體驗，帶動廣告與雲端營收爆發。

面對科技巨頭輪漲，楊貽甯表示，與其費心預測誰強誰弱，不如透過ETF囊括一籃子50大龍頭。以009813為例，AI八大巨頭權重逾六成，投資組合左右逢源：既享輝達硬體紅利，也能捕捉Alphabet、微軟等軟體股的成長動能，打造「軟硬體通吃」的完整布局。

AI Alphabet

延伸閱讀

微軟砸230億美元擴建全球AI版圖 大舉押注印度市場

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

川普突解禁H200內幕曝光！白宮驚覺華為AI系統追上輝達 還有這一震撼

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

相關新聞

永豐金表揚19位海內外優秀員工 深化文化落地與人才永續

永豐金控第八屆「心楷模」表揚來自海內外的19位優秀員工，其中包含南京子行與胡志明市分行兩位海外同仁返台參與。董事長陳思寬...

全國單月詐騙金額減少79億！北城、元大證券分享打詐成果

臺灣證券交易所為持續精進證券市場反詐措施，舉辦2025年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶...

印度創30年來罕見折價 搶占黃金十年結構性成長布局時機

近期印度股市受到盧比疲軟、美印關稅角力及美國簽證收緊政策等利空疑雲表現承壓，但滙豐投信指出，此時反而為投資人提供逢低進場...

鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

冬季旅遊市場逐步回溫，加上海外旅遊已成為現代人平衡生活與犒賞辛勞的重要方式，無論是前往高緯度國家體驗滑雪樂趣、造訪歐美感...

新新併後首場服務楷模表揚 吳東亮期勉同仁

為獎勵服務優異的同仁，台新新光金控於本月9日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，也是台新金控與新光金控合併後...

央行利率明年底見連11凍 除非這個數字低於1.5%

台灣央行將在下周四18日舉行第4季理監事會，市場預估維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。