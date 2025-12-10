AI 下半場怎麼買？貝萊德投信：「軟硬雙吃」成顯學

AI大戰風雲再起，隨著Google發布最新Gemini 3模型震撼全球，激勵母公司Alphabet C股價改寫歷史新高，也宣告AI投資不再由硬體晶片獨秀。面對這波「軟硬雙贏」新局，貝萊德投信表示，透過聚焦美股市場中具競爭力的50家頂尖企業的貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813），預期能在「強者恆強」的 AI 時代表現相對亮眼，成為市場關注的焦點。

回顧過去兩年，AI投資目光多聚焦於掌控算力的硬體軍火商輝達（NVIDIA），Alphabet表現相對沉潛。然而，隨著Gemini 3 Pro模型問世，Google憑藉強大運算與應用實力在AI競局中扳回一城，也激勵Alphabet市值直指4兆美元大關，有望繼蘋果、輝達與微軟*之後，成為全球第四家叩關「4兆美元俱樂部」的科技巨擘。

009813經理人楊貽甯分析，Alphabet近期主要受到三項關鍵利多推動：首先是「財報驗證獲利」，Alphabet第3季在Gemini導入與雲端爆發助攻下，單季營收首度突破1,000億美元，年增16%，EPS更大幅成長35%。這證實AI獲利模式已擴散，不只輝達*靠賣晶片賺錢，軟體巨頭也能透過應用服務變現，掃除市場對於AI鉅額資本支出恐拖累獲利的疑慮。

其次是波克夏海瑟威揭露截至9月底持有Alphabet價值約43億美元股份，躍升為其第十大美股持倉。楊貽甯指出，連價值投資大師巴菲特都進場佈局，顯示Alphabet在AI競局中已建立深厚護城河，具備長期投資價值。

第三則是「技術優勢帶動業務升級」，Gemini 3證明Google在生成式AI重返領先，直接激勵股價。楊貽甯分析，Alphabet最大優勢在於擁有搜尋、YouTube、雲端等龐大用戶場景，技術突破能快速導入產品線，讓各項業務同步升級，維持高度創新效率。

展望後市，楊貽甯認為「嵌入式生成式AI」將是Alphabet下一波獲利爆發的關鍵之一。勤業眾信《2026 TMT預測報告》指出，生成式AI正從「主動操作」轉向「被動使用」，如同GPS演變為手機內建功能般，將深度融入數位生活。報告預測到了2026年，民眾透過搜尋引擎使用生成式AI的頻率，將比獨立介面高出3倍。Google龐大的入口優勢可望受惠此「零摩擦」體驗，帶動廣告與雲端營收爆發。

面對科技巨頭輪漲，楊貽甯表示，與其費心預測誰強誰弱，不如透過ETF囊括一籃子50大龍頭。以009813為例，AI八大巨頭權重逾六成，投資組合左右逢源：既享輝達硬體紅利，也能捕捉Alphabet、微軟等軟體股的成長動能，打造「軟硬體通吃」的完整布局。