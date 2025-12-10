快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

凱基證券首家引進國際級財管服務 全面提升專業深度

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

凱基證券10日舉辦「凱富理財規劃系統上線」記者會，宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富 RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台之證券商，並領先大中華地區結合UBSPartner技術平台與專業觀點，提供客戶更全面的資產配置規劃服務。

「凱富 RichLife」理財規劃系統將協助銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案（Strategic Asset Allocation, SAA）產製專屬「投資建議書」與提供專業的調𡍶建議。銷售團隊亦可運用系統進行債券現金流預測，協助客戶提前規劃資金，並透過「情境分析」模擬不同市場情境，例如嚴重衰退或持續性通膨等，檢視過往重大市場事件對投資組合的潛在響。

凱基證券致力翻轉傳統產品銷售導向的服務框架，從客戶需求出發，精進財富管理服務的專業與完整度，成為客戶首選財富管理夥伴，結合業界獨家「WMP財富管理專業顧問」認證強化銷售團隊的專業能力，再搭配業界頂尖的技術平台「凱富 RichLife」運用「人機協作」的正面效應，全面提升專業深度及服務品質。

瑞銀集團UBS Partner為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台，此次與台灣證劵公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner 在亞太地區的版圖日益增長。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner 憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為客戶財富管理的最佳工具。

凱基證 財富管理

延伸閱讀

MLB／天使補強內野深度 找紅襪換來前百大新秀葛瑞森

台南光榮實小化石課程具特色 規劃訪日深度交流

台中綠美圖13日開館 國際級藝術家梁慧圭、林明弘打造專屬鉅作

被「軍官男友」深度洗腦 上海女寄出4隻總價逾460萬名錶遭攔截追回

相關新聞

印度創30年來罕見折價 搶占黃金十年結構性成長布局時機

近期印度股市受到盧比疲軟、美印關稅角力及美國簽證收緊政策等利空疑雲表現承壓，但滙豐投信指出，此時反而為投資人提供逢低進場...

鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

冬季旅遊市場逐步回溫，加上海外旅遊已成為現代人平衡生活與犒賞辛勞的重要方式，無論是前往高緯度國家體驗滑雪樂趣、造訪歐美感...

新新併後首場服務楷模表揚 吳東亮期勉同仁

為獎勵服務優異的同仁，台新新光金控於本月9日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，也是台新金控與新光金控合併後...

央行利率明年底見連11凍 除非這個數字低於1.5%

台灣央行將在下周四18日舉行第4季理監事會，市場預估維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各...

日圓還會續貶嗎？國泰世華銀首席經濟學家林啟超：關鍵看 Fed 和 BOJ

日圓兌美元近日趨貶，10日一度貶值到逼近157，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，市場對於美國和日本的長期債務壓力有隱...

搶搭升息前最後一班列車！專家：日圓甜甜價到「這時」

日本銀行（央行）總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，暗示利率上調時間已愈來愈近，市場聚焦12月18日至19日的利率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。