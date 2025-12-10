快訊

元大金控提升供應鏈資安韌性 七年攜手近千家廠商落實永續治理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團舉辦供應商表揚大會，攜手強化永續供應鏈。(元大金控/提供)
元大金控集團舉辦供應商表揚大會，攜手強化永續供應鏈。(元大金控/提供)

在全球永續治理加速推進趨勢下，供應鏈議合（Engagement）已成為企業強化韌性、提升ESG表現的關鍵行動。元大金控持續推動永續採購與供應鏈治理，12月9日舉行2025年第三場供應商ESG交流會，以「強化公司韌性與資安治理」為核心主題，邀請遠傳電信企業暨國際事業群資安顧問團隊、元大期貨資訊部進行專題分享，探討全球資安風險及永續管理新趨勢，同時表揚2024年績優供應商。

元大金控為協助供應商搭上永續新趨勢，每年持續調整ESG交流會主題，並根據不同主題調整邀請與會對象，七年累計近千家廠商參與，今年前兩場供應商ESG交流會，分別以「E環境-實踐碳排管理」與「S社會-DEI多元共融」為主軸，本場則著重「G-公司治理」，聚焦「資安韌性」與「風險管理」兩大核心議題，元大金控邀集供應商，以跨企業實務交流為目標，共同提升供應鏈資安防護能力，活動中表揚2024年績優供應商，肯定合作夥伴在永續治理的貢獻，展現元大金控攜手供應鏈落實永續治理的決心。

由於金融業高度依賴跨市場交易系統與即時性資料處理，資安已成為風險管理不可或缺的一環，子公司元大期貨特別於會中分享實務經驗，內容涵蓋資安治理架構、威脅偵測、攻防演練、零信任架構、交易系統防護到供應鏈資訊安全管理等面向，協助供應商掌握最新資安趨勢與防護標準。

供應鏈的治理韌性是企業永續的關鍵，元大金控透過每年的年度評鑑、議合與持續追蹤，使供應商在治理能力、資訊安全與管理透明度等面向不斷提升，與合作夥伴共同打造更穩定、更安全、更永續的供應鏈生態系。

元大金控 資安

