鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鎖定歲末冬季旅遊旺季，凱基人壽呼籲民眾透過網路投保建構海外醫療防護網。年底前完成投保並符合資格，有機會抽中價值15萬元的圓夢旅遊券。圖／凱基人壽提供
冬季旅遊市場逐步回溫，加上海外旅遊已成為現代人平衡生活與犒賞辛勞的重要方式，無論是前往高緯度國家體驗滑雪樂趣、造訪歐美感受聖誕跨年氣氛，或是前往熱帶地區避寒，旅遊活動增加的同時，由於海外醫療費用普遍高於國內，若缺乏適當的商業保險作為分攤風險的後盾，旅客易面臨額外支出與處理壓力。凱基人壽建議民眾規劃行程的同時，也應透過網路投保預先規劃旅平險，以完善的風險防護網，確保旅途安心無虞。

凱基人壽提供相當便捷的網路投保流程，只要進行線上試算、輸入確認投保資料及快速繳費「三步驟」後，民眾最晚在出發前一小時就能輕鬆完成網路投保旅平險。

特別是海外醫療費用普遍高昂，新台幣上萬甚至數十萬的醫療支出並不罕見，除了基本的旅平險，民眾也要記得附加實支實付傷害醫療、海外突發疾病醫療等保障，以因應旅途中可能發生的交通意外、跌倒扭傷或腸胃不適等狀況，讓保障隨行，無後顧之憂。

以即將前往加拿大旅遊的小文為例，選擇投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」，並額外附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款」，以及「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約」，除了享有意外身故或意外失能保障外，旅遊期間若發生意外傷害事故，或因罹患除了法定傳染病以外之其他突發疾病，有住院、急診或門診的就醫需求，只要符合保單條款約定，則可於約定給付限額內申請實支實付理賠，針對美國、加拿大等醫療費用特別高的地區，「海外突發疾病醫療保障」提供最高300%(美、加地區)之海外特定地區限額調整係數，減輕旅遊醫療負擔。另可再享海外急難救助服務，讓整趟旅程更放心。

為回饋廣大保戶支持，自2025年10月1日起至12月31日(含當日)止，凡完成網路投保旅行平安保險、傷害保險、定期壽險、重大疾病健康險、小額終身壽險或利率變動型年金保險等商品，符合資格即可參加「凱基人壽網路投保-歲末回饋15萬豪禮自由選」活動，有機會抽中價值15萬元的旅遊券或家電券，投保利率變動型年金險保費滿額，還可享加碼多送抽獎機會，詳情請參閱活動網站：https://kgil.tw/87ug4w。

凱基人壽 保險 旅遊

