央行利率明年底見連11凍 除非這個數字低於1.5%

台灣央行將在下周四18日舉行第4季理監事會，市場預估維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各維持2%、2.375%及4.25%。

同時，明年也將一整年都將維動不動，至明年底，央行政策利率就會出現連「11凍」。若要出現「意外」解凍，除非CPI年增率低於1.5%。

市場關切央行何時才會「解凍」利率？權威金融人士認為，央行總裁楊金龍之前的理監事會已經明確暗示，國內通膨率高於1.5%，央行都不可能會降息。

根據央行在第3季理監事會的數據顯示，央行估今年全年的國內通膨率為1.75%，明年續降至1.66%。雖然央行估明年CPI年增率續降且低於2%，但仍高於1.5%；因此，明年央行仍將維持利率不動。