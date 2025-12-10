精準防制洗錢 國泰金控數位轉型與科技人才策略雙軌奏效

面對洗錢手法與金融犯罪快速進化，金融機構如何以科技提升風控效能，已成為提升產業競爭力的關鍵。國泰金控（2882）近年推動的數位轉型與科技人才策略奏效。第三屆「IT Matters Awards」於9日舉辦頒獎典禮，國泰金控暨子公司國泰世華銀行共獲頒二項大獎，其中國泰金控以「國泰盾—集團風險聯防平台（CATHAY SHIELD）」奪「數位轉型獎」，國泰世華則榮獲「最佳IT雇主獎」，展現國泰金控以科技驅動金融轉型、以數位人才打造企業競爭力的長期策略布局。

「IT Matters Awards」是數位發展部為表揚對IT領域具卓越貢獻的企業、專案、產品與個人，推動產業升級與數位創新，每年所指導舉辦。國泰金控以集團視角推動風險治理數位化，打造「國泰盾—集團風險聯防平台（CATHAY SHIELD）」，該平台整合各子公司的「了解你的客戶（Know Your Customer, KYC）」資料，並透過數據標準化、治理機制與雲端架構，全面強化身分驗證的精準度與風險監測效率，亦成為此項成果獲獎的關鍵亮點。

國泰盾具備高度策略延展性，可因應市場變化與新型態風險快速調整；同時以創新科技重塑洗錢防制（Anti-Money Laundering, AML）作業流程，讓員工能在單一介面完成判讀與查核，大幅降低作業成本。平台的跨部門協作機制，也成功串聯洗錢防制、法遵、數據治理與IT團隊，加速國泰金控建立以數據驅動的風險決策文化。

國泰金控於2024年成為全台首家獲主管機關核准「數據上雲」的金融業者後，「國泰盾」即成為首個落地應用場景。在完備的資安架構下，國泰金控首次將核心數據遷移至雲端並完成標準化處理，大幅提升集團於客戶身分驗證與風險監測上的精準度。國泰盾涵蓋風險總覽、態樣風險、客戶風險、風險通報、平台管理及使用者資訊等六大模組，可即時發出風險預警，並透過跨子公司的洗錢防制協作機制，強化整體聯防能量，使集團在風險預警與洗錢防制能力上持續領先同業。目前國泰金控旗下各子公司洗錢防制部門已全面導入國泰盾平台，深化集團整體的風險防禦能力。

國泰世華以數位驅動策略，推動數位金融服務升級，目前全行擁有近2,000位金融科技專業人才，近五年員額數成長近200%，投入超過1.2億元員工訓練費，推動多元金融科技人才養成培育計畫，包括Java及COBOL等程式語言為主的工程師培訓計畫，以及涵蓋系統分析師（SA）、業務分析師（BA）與測試工程師（QA）及網站可靠性工程師（SRE）等跨域專才養成方案，建構從新人到專家的完整生態系統。國泰世華亦積極培育雲端應用技術核心人才，持續深化與國際領導廠商的資源合作，打造前瞻學習生態，迄今已成功培養超過200位跨部門雲端菁英，為企業數位轉型注入強大動能。

國泰世華重視員工身心健康平衡，不僅提供具競爭力的薪資福利，更推動員工持股信託，優化員工待遇。另外，國泰世華亦提供免費多元的學習資源、學習假、涵蓋員工身心與理財輔助的EAP措施（Employee Assistance Program）、旅遊補助，以及多元社團參與等多樣化福利。以科學、科技、工程及數學人才（簡稱STEM人才）為例，即有20%員工加入DIY手作、拳擊有氧及桌球等多元社團活動，顯示STEM人才對參與社團活動相當踴躍。此外，國泰世華內部的女性STEM人才占比達35%，全行女性主管比例逾40%，展現國泰世華多元、平等的職場文化。