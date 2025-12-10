快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

泛公股將爭取國票金經營權？財長：按照實力原則來處理

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金（2889）將於2026年進行董事改選，由於泛公股持續加碼國票金持股，引發市場關注。國民黨立委賴士葆10日在立法院質詢時問到，泛公股持有國票金已達2成，是否要掌握經營權？對此，財政部長莊翠雲回應，將按照實力原則處理。

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例及財政收支劃分法條文修正草案。賴士葆質詢表示，目前泛公股持有國票金股權已超過2成，公股銀行積極加碼，是否落實「公併私」，進一步掌握國票金的經營權？

莊翠雲回應，經營權與實力有關係，公股買進國票金股票是依據內部的財務規劃，後續如何處理股權，公股事業會去做考量。

賴士葆則指出，其他單一股東持股大概持有國票金不超過10%，泛公股持股是20%，當然要爭取經營權，如果不拿經營權，難道這個投資是要圖利某一集團或是要幫助別人成為最大股東，進而掌握經營權？

莊翠雲回應，當然會按照實力原則來處理。賴士葆則主張，既然實力原則，泛公股都已經持有最大股份了，就好好掌握經營權，這樣才能得到社會支持。

經營權 國票金 賴士葆

延伸閱讀

盧秀燕喊第四次政黨輪替 賴士葆：選總統企圖心展露 樂見承擔

賴總統批馬政府無兩岸紅利及和平 賴士葆：當時沒上兆保護費

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

相關新聞

央行利率明年底見連11凍 除非這個數字低於1.5%

台灣央行將在下周四18日舉行第4季理監事會，市場預估維持利率政策不變，連7凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率各...

日圓還會續貶嗎？國泰世華銀首席經濟學家林啟超：關鍵看 Fed 和 BOJ

日圓兌美元近日趨貶，10日一度貶值到逼近157，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，市場對於美國和日本的長期債務壓力有隱...

搶搭升息前最後一班列車！專家：日圓甜甜價到「這時」

日本銀行（央行）總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，暗示利率上調時間已愈來愈近，市場聚焦12月18日至19日的利率...

壽險今年國內發債額衝千億 富邦壽第三度發行 再籌資200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，加上為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內...

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

國內主要金控11月獲利出爐，在累計前11月獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，合計十家金控前11月稅後純益達2,97...

2025年前三季上市櫃投資大陸 收益創高

據金管會統計，今年前三季上市櫃公司赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高。中華徵信所昨（9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。