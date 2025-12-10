泛公股將爭取國票金經營權？財長：按照實力原則來處理

國票金（2889）將於2026年進行董事改選，由於泛公股持續加碼國票金持股，引發市場關注。國民黨立委賴士葆10日在立法院質詢時問到，泛公股持有國票金已達2成，是否要掌握經營權？對此，財政部長莊翠雲回應，將按照實力原則處理。

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例及財政收支劃分法條文修正草案。賴士葆質詢表示，目前泛公股持有國票金股權已超過2成，公股銀行積極加碼，是否落實「公併私」，進一步掌握國票金的經營權？

莊翠雲回應，經營權與實力有關係，公股買進國票金股票是依據內部的財務規劃，後續如何處理股權，公股事業會去做考量。

賴士葆則指出，其他單一股東持股大概持有國票金不超過10%，泛公股持股是20%，當然要爭取經營權，如果不拿經營權，難道這個投資是要圖利某一集團或是要幫助別人成為最大股東，進而掌握經營權？

莊翠雲回應，當然會按照實力原則來處理。賴士葆則主張，既然實力原則，泛公股都已經持有最大股份了，就好好掌握經營權，這樣才能得到社會支持。