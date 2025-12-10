日圓還會續貶嗎？國泰世華銀首席經濟學家林啟超：關鍵看 Fed 和 BOJ

日圓兌美元近日趨貶，10日一度貶值到逼近157，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，市場對於美國和日本的長期債務壓力有隱憂，導致日圓有些微超貶的現象，短期仍可能偏弱，但從今年底往2026年看，日圓有轉升的機率，關鍵來自日本央行（BOJ）還有升息空間，以及美國聯準會（Fed）明年可能較大幅降息後使美日利差縮窄。

林啟超指出，市場預期日本央行12月19日決議升息的預期明顯升溫，預計今年政策利率將從0.5%調升至0.75%，過去BOJ總裁植田和男多次強調，要使日本利率回到更「正常化」的水平，明年BOJ應仍有至少一碼的升息空間，使利率朝1%靠攏；另一方面，聯準會雖已啟動降息，但爭議在於明年的降息幅度。

林啟超進一步表示，今年美國終點利率在3.75%，但美國10年期公債殖利率不降反升，加上Fed新任主席的鴿派立場使市場擔憂Fed的獨立性，使得美日利差未如預期縮窄，如今匯率市場不只受到經濟和貨幣政策影響，還牽涉到債務、財政與地緣政治的多重因素干擾，且因美國和日本政府債務都處於高檔，在美、日債的發行量增加下，投資人對是否持有日債有所猶豫。

短線上來看，林啟超說，日圓兌美元在近1至2個月內仍偏弱，但貶值空間不大，未來日圓兌美元的走勢關鍵是觀察聯準會新任主席的談話內容，市場預期偏鴿派，以及日本發債是否導致長債利率上揚、貨幣貶值。不過，預估日銀明年至少還有一碼的升息空間，將利率政策調升到1％，代表日本的經濟狀況表現不錯才有升息空間，加上聯準會明年可能有更大的降息空間，利差有望縮小，可能帶動美元走弱，將時間線拉長到明年來看，日圓兌美元存在走強的契機。