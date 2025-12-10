搶搭升息前最後一班列車！專家：日圓甜甜價到「這時」

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

日本銀行（央行）總裁植田和男近日連續釋出貨幣政策轉向訊號，暗示利率上調時間已愈來愈近，市場聚焦12月18日至19日的利率決策會議是否將再度升息。對此，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，以新台幣日圓來看，目前還在「甜甜價」的範圍之內。

羅瑋表示，目前日圓確實有回升，但回升速度並沒有想像中的那麼快，主要原因為，第一，日本高市早苗政府為拚經濟，推出寬鬆的刺激政策，對於債市會造成多大衝擊，市場仍在觀望；第二，中日關係後續如何發展也將影響市場態度。

羅瑋指出，現階段還不必過度的擔憂日本央行升息所帶來的影響，反而更應關注的焦點是美國聯準會的後續動向，預期聯準會12月應會再度降息，但要看會後聲明是鷹派式降息還是其他態度。

而日本央行若做出升息的動作，接下來就要看是否有明確的表達，未來是以堅定不移的態度，會讓貨幣政策正常化，以及對控制通膨會採取比較積極的作法，如果有這樣的發言，就會讓市場較為謹慎，日圓的升幅亦會加大。

展望明年，羅瑋表示，市場普遍預期日本央行會再升息一次，只是落在哪一個時間點並不知道，要看5月日本春鬥（年度勞資協商）加薪的幅度，但也不排除，日本想更積極的抑制通膨，從寬鬆貨幣政策轉為緊縮貨幣政策，若緩衝期很短或是沒有緩衝期，直接開始收縮資金，屆時日圓升幅就會加快。

對於近期想進場換日圓的民眾，羅瑋指出，由於台幣也在走升，且台幣升值幅度比日圓還大一些，因此以新台幣換日圓來看，還沒有很劇烈的變化，目前還在「甜甜價」的範圍之內。

