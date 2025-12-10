2026債市指南 新興當地債有亮點

2025年以來主要債市受惠多數央行降息或維持資金寬鬆而普遍上漲，且因美元貶值，全球化配置的債券投組換算成美元報酬普遍有匯兌收益挹注，並以新興國家當地債指數換算成美元上漲14.67%領先。

富蘭克林證券投顧表示，主要機構普遍預期2026年全球經濟可望維持溫和成長，多數國家可延續降息（日本除外）或寬鬆的資金環境，這仍有利於債市。

需要關注的風險有二：美國關稅恐將造成通膨居高不下，以及美歐日政府均將擴大財政支出的影響。國際貨幣基金估算七大工業國2025年政府債務佔GDP比重126%，2030年恐將惡化至137%。反觀一些新興國家則有撙節財政、較低債務、較高債息的機會可尋，建議投資可擴大至全球或新興國家當地公債。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興國家有三個結構性改變的利基：

(1)三個重組：全球供應鏈重組、貿易夥伴重組、政治結構重組締造部份國家的機會

(2)體質轉強：多國藉由嚴謹的財政和貨幣政策，已成功挺過疫情、聯準會大舉升息，以及川普關稅衝擊。而且，外匯存底累積以及當地債市規模擴大，亦已可降低對外舉債的依賴

(3)美元光環褪色：歐洲將自海外匯回資金以融通龐大國防和建設支出、美國例外論受質疑、全球分散投資意識，有助於新興國家資產增值。

哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。

看好的國家如：馬來西亞、印度、巴西和墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。