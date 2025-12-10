群益金鼎證券推出2026年 ESG 海洋桌曆 守護生物多樣性

群益金鼎證券攜手知名海洋攝影師與中華鯨豚協會，共同推出2026年全新ESG海洋主題桌曆，以「永續海洋」為主軸，透過生動的海洋生態影像，傳達守護生物多樣性及環境保育的理念，邀請民眾共同守護藍色家園。

近年來，全球海洋生態面臨的危機日益嚴重，海洋污染、塑膠垃圾、氣候變遷等問題逐日增大，許多海洋生物面臨棲地喪失和生存壓力。

群益證特別與知名海洋攝影師江斾錡合作，精選海洋生態攝影作品，包括：海龜、珊瑚等珍貴的海洋生物，在蔚藍海洋中悠游的美麗畫面，更邀請中華鯨豚協會為生態照片撰寫專業的海洋保育知識，希望能讓民眾在欣賞海洋生態影像的同時，也能輕鬆掌握海洋生態小知識，提升環境保育意識，與群益一同守護海洋生態多樣性。

群益金鼎證券作為國內獨立券商的領頭羊，不僅重視ESG理念的傳遞，更配合投資人的使用習慣提升實用性，在日曆頁上特別加註世界各國主要股市的開休市日期，方便投資人精準掌握全球市場動態，規劃投資日程。

同時巧妙地將海洋保育與財經結合成吉祥話設計於頁面中，期盼投資人在守護海洋的同時，也能感受到群益誠摯的祝福與好運。各種交易及商品資訊例如：財富管理、保險、權證、贏家PRO、投顧三大服務等，均在桌曆頁面上提供專屬QR-Code，方便投資人一鍵查詢。

群益長期致力於實踐企業社會責任，除了呼籲社會大眾共同守護海洋、參與植樹造林、也推動「群益奉茶站」鼓勵員工及客戶自備環保杯守護地球。

「群益愛閱讀」公益活動已持續推動12年，群益志工定期前往偏鄉小學陪伴學童閱讀，將理財與防詐知識融入課程，為孩子奠定財富的基礎觀念。群益今年的捐血活動更透過捐血好禮，將金融防詐知識、社會關懷與在地農業支持三大元素融合，為企業公益注入多元而深遠的正向影響力。

群益將持續以實際行動支持永續理念，關懷偏鄉學童、參與綠色行動守護地球環境，期盼透過持續的耕耘及努力，提升民眾對環境和社會議題的關注度，希望能藉此凝聚企業與社會大眾的力量，一同攜手打造一個更健康、更美好的未來。