金管會裁罰額 今年難達標

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會昨（9）日公布統計，2025年前11月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預估全年將連兩年落在2億元以下；相較金管會編列的罰鍰預算2億6,337萬元，達成率僅65%，恐將連四年未達標。

金管會成立20年來，年度罰鍰低於2億元者僅七次，2024年成為第八次，2025年則可能成為第九次，反映近年重大裁罰案大減。

為何罰鍰連兩年低於兩億元？金管會解釋，裁罰流程耗時，2025年裁罰案並非是2025年案子，可能都是之前遞延，再者，用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。

觀察三大金融業與上市櫃公司，銀行業與上市櫃公司罰鍰占比各約三成，保險業微增至27%，證券投信期貨則持穩約15%。整體分布大致與去年同期相當。

銀行業前11月共挨13張罰單、罰鍰5,025萬元，金額年增17.6%。銀行局副局長王允中指出，雖然件數減少，但3月、8月各出現一筆重大裁罰案，推升整體金額，顯示風控未臻完善的個案仍具指標性。

保險業挨罰28件、4,700萬元，年增3.8%。保險局副局長蔡火炎說明，件數增加主因是去年對保經代進行專案檢查，今年陸續完成處分；另有四件罰金偏高，也使整體金額走升。

