台商加碼東協家數 大躍進

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心昨（9）日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，結合美商鄧白氏提供台商企業的真實數據，發現台商在東協投資家數成長至逾6,200家，越南和泰國為核心市場，製造業投資近年轉向電子業，成長最快為電腦電子和光學產品。

惟產業別高度集中，未來應注重多元化。

此為台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資調查報告。

調查發現台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多產業為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞。2022年8月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，新增投資家數成長最快為電腦電子和光學產品，且集中於泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。