國銀新南向授信 要列金檢

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

中國大陸經濟尚未復甦，金融業近年降低對大陸地區的曝險，金管會昨（9）日指出，考量明年預算限制與本國銀行對陸曝險持續下降，明年將不安排赴中國大陸進行金融檢查，但仍透過其他替代監理方式如對台總行、內部稽核報告等審核營運風險，其他海外地區如香港和新南向國家則列為明年現場金檢的規劃重點。

金管會自疫情後至今尚未規劃到中國大陸地區的金融業分支機構進行金檢，明年度因預算有限、國銀對陸曝險下降，因此沒有安排當地金檢，根據金管會統計，今年第3季底本國金控集團對陸曝險合計為1.95兆元，與去年同期的曝險金額2.2兆元相比，減少約11.24％。

不過，金管會主秘林志吉指出，金管會仍預計將透過其他方式對中國大陸的國銀分支機構進行風險控管與資產品質了解，主要包括定期對於在台灣的總行或母行進行實地檢查，檢視其對海外分支機構營運督導、管理的妥適性，健全其內控制度。

金管會 國銀

