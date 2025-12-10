玉山銀主辦信義房屋聯貸

玉山銀行昨（9）日完成主辦信義房屋（9940）36億元永續連結聯貸案，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與信義房屋董事長周耕宇共同主持，聯貸案由玉山銀行統籌主辦並擔任管理銀行，邀請台新銀行、元大銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、土地銀行及合作金庫銀行等多家銀行共同參與。原訂目標為30億元，在各金融機構踴躍參與下，認購比例逾二倍，最終以36億元簽約，展現金融業對信義房屋的支持與信心。

本次為信義房屋首次辦理聯貸案，募集資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，強化資產負債結構與流動性管理。此外，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），銀行團隊及信義房屋從本業出發實踐企業責任，在聯貸案設立公司治理評鑑、再生能源使用率及供應商綜合檢核率等永續連結指標，共同實踐永續作為。

信義房屋提供房屋買賣及租賃仲介優質服務，作為不動產服務領導品牌，秉持「以人為本、先義後利」經營理念，推動「社區一家」計畫已達21年，支持超過3,500個社區打造嶄新面貌，已涵蓋全台灣所有鄉鎮縣市。面對全球暖化，信義房屋已立下2030年淨零排放目標，擘劃數位及綠色雙軸轉型，透過投入房地產科技優化作業流程、減少用紙與擴展數位應用，提升客戶體驗及深化社區連結。

玉山表示，秉持成為「綜合績效最好、也最被尊敬的金融機構」使命，自2021年起，連續五年發起「玉山ESG永續倡議行動」，並積極扮演永續領航者，除了是國內永續金融先行者成員及淨零工作群「政策與指引組」召集人，更與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）達成戰略合作，受邀擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition, NIC）亞洲區主席，從台灣躍上亞洲。展望未來，玉山將持續發揮高度影響力，結合企業夥伴與金融資源，共創永續、智慧與安全的金融新未來。