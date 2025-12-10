快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

玉山銀主辦信義房屋聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行總經理林隆政（前排左四）、信義房屋董事長周耕宇（前排左三）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（前排左五）、信義房屋總經理陳麗心（前排左二）等人於永續連結聯貸案簽約儀式合影。玉山銀行／提供
玉山銀行總經理林隆政（前排左四）、信義房屋董事長周耕宇（前排左三）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（前排左五）、信義房屋總經理陳麗心（前排左二）等人於永續連結聯貸案簽約儀式合影。玉山銀行／提供

玉山銀行昨（9）日完成主辦信義房屋（9940）36億元永續連結聯貸案，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與信義房屋董事長周耕宇共同主持，聯貸案由玉山銀行統籌主辦並擔任管理銀行，邀請台新銀行、元大銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、土地銀行及合作金庫銀行等多家銀行共同參與。原訂目標為30億元，在各金融機構踴躍參與下，認購比例逾二倍，最終以36億元簽約，展現金融業對信義房屋的支持與信心。

本次為信義房屋首次辦理聯貸案，募集資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，強化資產負債結構與流動性管理。此外，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），銀行團隊及信義房屋從本業出發實踐企業責任，在聯貸案設立公司治理評鑑、再生能源使用率及供應商綜合檢核率等永續連結指標，共同實踐永續作為。

信義房屋提供房屋買賣及租賃仲介優質服務，作為不動產服務領導品牌，秉持「以人為本、先義後利」經營理念，推動「社區一家」計畫已達21年，支持超過3,500個社區打造嶄新面貌，已涵蓋全台灣所有鄉鎮縣市。面對全球暖化，信義房屋已立下2030年淨零排放目標，擘劃數位及綠色雙軸轉型，透過投入房地產科技優化作業流程、減少用紙與擴展數位應用，提升客戶體驗及深化社區連結。

玉山表示，秉持成為「綜合績效最好、也最被尊敬的金融機構」使命，自2021年起，連續五年發起「玉山ESG永續倡議行動」，並積極扮演永續領航者，除了是國內永續金融先行者成員及淨零工作群「政策與指引組」召集人，更與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）達成戰略合作，受邀擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition, NIC）亞洲區主席，從台灣躍上亞洲。展望未來，玉山將持續發揮高度影響力，結合企業夥伴與金融資源，共創永續、智慧與安全的金融新未來。

玉山銀行 信義房屋 聯貸案

延伸閱讀

玉山銀奪國家人才發展獎

零下2.7度…玉山現低溫結冰 玉管處示警登頂前400公尺最危險

玉山培育人才 頒發獎學金

玉山銀攜高檢署防詐

相關新聞

壽險今年國內發債額衝千億 富邦壽第三度發行 再籌資200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，加上為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內...

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

國內主要金控11月獲利出爐，在累計前11月獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，合計十家金控前11月稅後純益達2,97...

2025年前三季上市櫃投資大陸 收益創高

據金管會統計，今年前三季上市櫃公司赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高。中華徵信所昨（9...

玉山銀主辦信義房屋聯貸

玉山銀行昨（9）日完成主辦信義房屋36億元永續連結聯貸案，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與信義房屋董事長周耕宇共同主持，...

國銀新南向授信 要列金檢

中國大陸經濟尚未復甦，金融業近年降低對大陸地區的曝險，金管會昨（9）日指出，考量明年預算限制與本國銀行對陸曝險持續下降，...

金管會裁罰額 今年難達標

據金管會昨（9）日公布統計，2025年前11月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。