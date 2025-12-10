快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

2025年前三季上市櫃投資大陸 收益創高

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑黃于庭／台北報導

金管會統計，今年前三季上市櫃公司赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高。中華徵信所昨（9）日根據最新揭露數據彙總，前三季上市公司中國大陸投資收益前十大企業前兩名未變；鴻海（2317）以1,570億元居冠，年增29.61％；台積電310億元居次，年增1.84％。

第三名台光電收益達174億元，強勁成長78.43％。第四名統一企業，收益163億元，大幅成長17.07％。第五為臻鼎-KY，收益128億元。

六至十名依次為聯電117億元（成長34.49％）、中租-KY 70.88億元（衰退34.56％）、日月光投控69.43億元（衰退7.11％）、亞德客-KY、台達電。前十大上市公司合計2,733億元，年成長21.11％。值得注意的是前十大只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益倚賴。

金管會昨揭露前三季上市櫃公司赴陸投資金減大減千億，但收益卻寫新高。銀行圈指出，撤出的多為經營不佳者，留下者，反因供應鏈集中、競爭者退場而獲利大增。顯示產業榮枯差異正快速擴大。

金管會指出，前三季台商大幅縮減赴陸投資，主要受美元走弱影響，使折算後的台幣金額自然縮水；若剔除匯率因素，前三季仍小幅增加86億元。

金融業者認為，數據真正反映的是台商布局調整，撤守者撤得更快、獲利者持盈保泰但不再大筆加碼，使整體呈現投資減少但收益走高的背離現象。

從產業別觀察，分歧最為明顯。尤其是電子供應鏈全面受惠需求回溫與供應鏈集中效應，「其他電子業」前三季大賺1,656億元、年增27%居冠，「電子零組件業」也賺656億元、年增19%；水泥業則因大陸售價止跌回升，由虧轉盈。

這顯示了留下的大型電子台廠在市場汰弱留強後，市占提高、議價力增強，使獲利顯著放大。

金管會

相關新聞

壽險今年國內發債額衝千億 富邦壽第三度發行 再籌資200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，加上為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內...

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

國內主要金控11月獲利出爐，在累計前11月獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，合計十家金控前11月稅後純益達2,97...

玉山銀主辦信義房屋聯貸

玉山銀行昨（9）日完成主辦信義房屋36億元永續連結聯貸案，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與信義房屋董事長周耕宇共同主持，...

國銀新南向授信 要列金檢

中國大陸經濟尚未復甦，金融業近年降低對大陸地區的曝險，金管會昨（9）日指出，考量明年預算限制與本國銀行對陸曝險持續下降，...

金管會裁罰額 今年難達標

據金管會昨（9）日公布統計，2025年前11月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預...

