2025年前三季上市櫃投資大陸 收益創高

據金管會統計，今年前三季上市櫃公司赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高。中華徵信所昨（9）日根據最新揭露數據彙總，前三季上市公司中國大陸投資收益前十大企業前兩名未變；鴻海（2317）以1,570億元居冠，年增29.61％；台積電310億元居次，年增1.84％。

第三名台光電收益達174億元，強勁成長78.43％。第四名統一企業，收益163億元，大幅成長17.07％。第五為臻鼎-KY，收益128億元。

六至十名依次為聯電117億元（成長34.49％）、中租-KY 70.88億元（衰退34.56％）、日月光投控69.43億元（衰退7.11％）、亞德客-KY、台達電。前十大上市公司合計2,733億元，年成長21.11％。值得注意的是前十大只有中租-KY及日月光投控投資收益衰退，其餘仍維持增長趨勢，顯示上市公司對大陸市場的投資收益倚賴。

金管會昨揭露前三季上市櫃公司赴陸投資金減大減千億，但收益卻寫新高。銀行圈指出，撤出的多為經營不佳者，留下者，反因供應鏈集中、競爭者退場而獲利大增。顯示產業榮枯差異正快速擴大。

金管會指出，前三季台商大幅縮減赴陸投資，主要受美元走弱影響，使折算後的台幣金額自然縮水；若剔除匯率因素，前三季仍小幅增加86億元。

金融業者認為，數據真正反映的是台商布局調整，撤守者撤得更快、獲利者持盈保泰但不再大筆加碼，使整體呈現投資減少但收益走高的背離現象。

從產業別觀察，分歧最為明顯。尤其是電子供應鏈全面受惠需求回溫與供應鏈集中效應，「其他電子業」前三季大賺1,656億元、年增27%居冠，「電子零組件業」也賺656億元、年增19%；水泥業則因大陸售價止跌回升，由虧轉盈。

這顯示了留下的大型電子台廠在市場汰弱留強後，市占提高、議價力增強，使獲利顯著放大。