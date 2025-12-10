十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

國內主要金控11月獲利出爐，在累計前11月獲利部分，十家金控有七家較去年同期成長，合計十家金控前11月稅後純益達2,970.4億元，年增6.4%；若扣除新光金上半年虧損295.4億元，則為2,674.9億元，較去年同期衰退4.1%。其中，昨（9）日公告的凱基金（2883）、合庫金前11月稅後純益分別為282.5億元及198.8億元，每股稅後純益分別為1.63元及1.26元。

凱基金昨日公布11月獲利，單月稅後純益44.5億元，比上個月稅後純益47.4億元，月減6.1%；累計前11月稅後純益282.5億元，比去年同期則減少14.4%，每股稅後純益1.63元。

在主要子公司方面，凱基人壽單月稅後純益約33億元，月減8.4%，累計前11月稅後純益161.7億元，年減27.7%；凱基銀行單月稅後純益4.7億元，雖然月減21.5%，但累計前11月稅後純益63.6億元，年增率達23.9%。凱基金表示，凱基銀行今年以來在放款擴張與利差走升支撐下，淨利息收益維持雙位數增幅，手續費收入延續強勁動能，財富管理收入更連續第三年維持兩成以上成長幅度。

另外，合庫金昨日公告11月稅後純益18.7億元，較上月約增加1億元，成長5.8%，主因子公司合庫人壽獲利月增0.8億，來自投資及保險本業挹注，另創投子公司獲利較上月增加。

合庫金累計前11月稅後純益198.8億元，較去年同期成長5.2%，創歷年同期新高，且已超越去年全年獲利，每股稅後純益（EPS）1.26元，動能以獲利主體銀行子公司為主。