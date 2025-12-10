壽險今年國內發債額衝千億 富邦壽第三度發行 再籌資200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，加上為了2026年可順利接軌IFRS17和TW-ICS，國內壽險業紛紛發債籌資。

富邦人壽昨（9）日公告發行無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為新台幣200億元，這也是富邦人壽今年第三度發債。而壽險業今年國內發債總額也達到1,158億元，突破千億元大關。

金管會在2023年4月開放壽險業可發行十年以上、有到期日的次債可計入第二類資本，使2023年至今，已連三年壽險業發債額都衝破千億元大關。發債籌資大增，有助強化壽險業資本。

富邦金控（2881）昨代子公司富邦人壽公告發行今年度第3期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為新台幣200億元，依發行條件不同分為甲券及乙券，甲券發行期間為10年，金額為120.7億元，固定利率為3.70%；乙券發行期間為15年，金額為79.3億元，固定利率為3.85%。

富邦人壽表示，募得價款主要用於充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。而這也是富邦人壽今年第三度發債，其今年分別於4月15日和8月20日公告發行無擔保累積次順位債，發行金額為190億元和200億元，總計今年國內發債達590億元。另外，富邦人壽4月董事會通過發行總額最高600億元之10年以上期次順位公司債計畫，目前還剩餘200億元的額度，可在核准一年內分次發行。

據櫃買中心公告，今年於國內已發行債券共有五家壽險業者，台灣人壽8月發行208.1億元的無擔保累積次順位債，9月接著發行美元計價無擔保累積次順位債，金額1.025億美元，合計兩次發債金額約新台幣240億元左右；南山人壽今年同樣三度發債，發行金額分別為50億元、100億元以及42億元，總計達192億元；三商美邦人壽也是三度發債，發行總額達82.8億元；全球人壽今年則於5月首度發債，金額為53.4億元。總計壽險業今年國內發債額達1,158億元。

另外，壽險業海外發債部分，目前已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、台灣人壽五家業者赴新加坡設SPV發債，今年以來，新光人壽、富邦人壽、南山人壽已在海外發債17.03億美元（約新台幣530億元）。