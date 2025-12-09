線上購物免輸入信用卡號 萬事達卡明年初在台推「一鍵支付」

萬事達卡將於2030年前，在亞太地區推出線上購物免輸入密碼及卡號，此目標將在明年年初在台灣逐步落地實踐。萬事達卡9日宣布，將於2026年年初攜手聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步，推出一鍵支付（Click to Pay）服務，讓持卡人享受免輸入卡號的線上支付服務，提供更智慧且安全的線上支付體驗。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據經濟部統計數據顯示 ，台灣電商市場在2025年前十月創下營業額3,835億元的同期歷史新高。然而，萬事達卡線上支付報告發現，高達83%消費者曾在結帳過程中放棄購物車，其中近半數（49%）是因為結帳流程過於繁瑣。

因此，萬事達卡攜手聯邦銀行將率先於明年年初在台灣推出一鍵支付（Click to Pay）服務，讓持卡人享有免輸入卡號的便捷安全購物體驗，同時也助力商戶降低購物車棄單率，創造更多商機。

萬事達卡一鍵支付（Click to Pay）大幅簡化線上結帳流程。持卡人在首次使用時，只需在萬事達卡一鍵支付網頁建立帳號並綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要點選「一鍵支付 （Click to Pay）」圖示按鈕，輸入電子信箱或手機號碼完成一次性驗證碼（OTP）驗證，即可使用已綁定的卡片進行付款。

此服務讓持卡人免除了在不同平台重複輸入卡號、有效日期及安全碼，或逐一綁定支付卡片的繁瑣程序。萬事達卡一鍵支付更可結合支付密鑰（Mastercard Payment Passkeys），運用裝置內建的生物辨識技術，如臉部辨識、指紋識別取代OTP完成身份驗證，讓持卡人享受更快速、無縫的一鍵結帳體驗。

萬事達卡預計將於2026年年初攜手聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步，在台正式上線一鍵支付（Click to Pay）服務，屆時台灣持卡人即可在支援一鍵支付的全球及台灣本地商戶使用此服務，享受更安全、更順暢的購物體驗。