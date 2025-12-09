快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

富邦金「供應商ESG交流會」登場 連續8年供應商評鑑及關鍵供應商議合

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控9日舉辦「2025供應商ESG交流會」，並由富邦金控副董事長曾銘宗(左四)頒獎表揚永續評鑑表現優異供應商。富邦金控／提供
富邦金控9日舉辦「2025供應商ESG交流會」，並由富邦金控副董事長曾銘宗(左四)頒獎表揚永續評鑑表現優異供應商。富邦金控／提供

因應國際ESG潮流，發揮金融影響力，富邦金控（2881）9日舉辦「供應商ESG交流會」，邀集眾多重要供應商代表共襄盛舉。會中揭示年度供應商永續評鑑成果，並由富邦金控副董事長曾銘宗親自頒獎，表揚精誠資訊、台灣富士軟片、台灣固網、大同世界科技、宏碁資訊、台灣IBM等六家績優供應商，以及榮獲卓越精進獎的可樂旅遊；今年更首度推出「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，邀請供應商自主提出2026年ESG行動承諾，攜手打造堅韌穩定的永續供應鏈。

富邦金控已連續八年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商永續議合，持續表彰ESG表現卓越的合作夥伴，並自四年前設立「卓越精進獎」，鼓勵規模有限但仍積極投入永續行動、評鑑成績持續進步的中小型供應商，進一步強化產業鏈對環境、社會、治理議題的重視，攜手推動永續發展。

本次交流會除解析評鑑關鍵與精進方向外，特別邀請台灣IBM分享AI科技推動企業永續轉型的實務經驗，啟發產業創新思維。富邦金控亦以「讓影響被看見－從富邦到國際範例談永續影響力創新」為題，分享富邦金控以創新策略擴大永續影響力、邁向國際舞台的具體作為。今年更首度推出「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，邀請供應商自主提出2026年ESG行動承諾，促進交流與共創，讓每一份努力都能被看見、被放大，共同推動台灣永續影響力。

富邦金控落實永續承諾，屢獲國內外肯定。連續兩年入選《TIME》全球500大永續企業（2025年全球第32名、全球金融業第4名）、連續三年獲英國標準協會(BSI) TCFD符合性查核最高等級(「Level 5+：Excellence」)、連續八年入選道瓊最佳表現世界指數成分股、連續九年入選道瓊最佳表現新興市場指數成分股、連續五年維持CDP氣候變遷評比與供應商評比領導等級，連續九年入選MSCI永續指數成分股並維持AA級評等。此外，旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦產險於第五屆「TSAA台灣永續行動獎」共獲七項大獎，展現富邦長期耕耘永續，積極實踐低碳、數位、激勵、影響四大ESG策略，持續發揮金融核心職能，為產業與社會永續發展注入正向力量。

展望未來，富邦金控將持續以「正向力量 成就可能TM」的品牌精神發揮金融影響力，攜手供應商共創永續價值，持續透過ESG評鑑、教育訓練及交流會等多元機制，深化夥伴間的交流與學習，強化供應鏈的永續治理與實務能力，在國際永續浪潮中打造更具韌性與競爭力的產業生態系。

富邦金控 ESG

延伸閱讀

高球／將一桿進洞化為社會影響力 長耀建設以體育實踐ESG

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

中職／江少慶不用保護 統一應會選牛棚投手或捕手一換一

富邦證獲國家永續發展獎

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

金管會罰鍰連兩年「低標」！前十一月僅1.7億餘元 發生什麼事？

據金管會統計，2025年前十一月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預估全年將連兩年...

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年...

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。