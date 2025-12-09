富邦金「供應商ESG交流會」登場 連續8年供應商評鑑及關鍵供應商議合

因應國際ESG潮流，發揮金融影響力，富邦金控（2881）9日舉辦「供應商ESG交流會」，邀集眾多重要供應商代表共襄盛舉。會中揭示年度供應商永續評鑑成果，並由富邦金控副董事長曾銘宗親自頒獎，表揚精誠資訊、台灣富士軟片、台灣固網、大同世界科技、宏碁資訊、台灣IBM等六家績優供應商，以及榮獲卓越精進獎的可樂旅遊；今年更首度推出「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，邀請供應商自主提出2026年ESG行動承諾，攜手打造堅韌穩定的永續供應鏈。

富邦金控已連續八年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商永續議合，持續表彰ESG表現卓越的合作夥伴，並自四年前設立「卓越精進獎」，鼓勵規模有限但仍積極投入永續行動、評鑑成績持續進步的中小型供應商，進一步強化產業鏈對環境、社會、治理議題的重視，攜手推動永續發展。

本次交流會除解析評鑑關鍵與精進方向外，特別邀請台灣IBM分享AI科技推動企業永續轉型的實務經驗，啟發產業創新思維。富邦金控亦以「讓影響被看見－從富邦到國際範例談永續影響力創新」為題，分享富邦金控以創新策略擴大永續影響力、邁向國際舞台的具體作為。今年更首度推出「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，邀請供應商自主提出2026年ESG行動承諾，促進交流與共創，讓每一份努力都能被看見、被放大，共同推動台灣永續影響力。

富邦金控落實永續承諾，屢獲國內外肯定。連續兩年入選《TIME》全球500大永續企業（2025年全球第32名、全球金融業第4名）、連續三年獲英國標準協會(BSI) TCFD符合性查核最高等級(「Level 5+：Excellence」)、連續八年入選道瓊最佳表現世界指數成分股、連續九年入選道瓊最佳表現新興市場指數成分股、連續五年維持CDP氣候變遷評比與供應商評比領導等級，連續九年入選MSCI永續指數成分股並維持AA級評等。此外，旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦產險於第五屆「TSAA台灣永續行動獎」共獲七項大獎，展現富邦長期耕耘永續，積極實踐低碳、數位、激勵、影響四大ESG策略，持續發揮金融核心職能，為產業與社會永續發展注入正向力量。

展望未來，富邦金控將持續以「正向力量 成就可能TM」的品牌精神發揮金融影響力，攜手供應商共創永續價值，持續透過ESG評鑑、教育訓練及交流會等多元機制，深化夥伴間的交流與學習，強化供應鏈的永續治理與實務能力，在國際永續浪潮中打造更具韌性與競爭力的產業生態系。