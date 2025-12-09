國銀對陸曝險下降 金管會明年不赴陸金檢、重點規劃新南向國家

中國大陸經濟尚未復甦，金融業近年降低對大陸地區的曝險，金管會9日指出，考量明年預算限制與本國銀行對陸曝險持續下降，明年將不安排赴中國大陸進行金融檢查，但仍透過其他替代監理方式如對台總行、內部稽核報告等審核營運風險，其他海外地區如香港和新南向國家則列為明年現場金檢的規劃重點。

金管會自疫情後至今尚未規劃到中國大陸地區的金融業分支機構進行金檢，明年度因預算有限、國銀對陸曝險下降，因此沒有安排當地金檢。根據金管會統計，今年第3季底本國金控集團對陸曝險合計為1.95兆元，與去年同期的曝險金額2.2兆元相比，減少約11.24％。

不過，金管會主秘林志吉指出，金管會仍預計將透過其他方式對中國大陸的國銀分支機構進行風險控管與資產品質了解，主要包括定期對於在台灣的總行或母行進行實地檢查，檢視其對海外分支機構營運督導、管理的妥適性，健全其內控制度。

同時，金管會也將透過總行提交的當地主管機關檢查結果，以及當地延聘會計師查核報告、內部稽核報告等方式，檢視中國大陸的國銀分支機構有無相關缺失。林志吉也補充，金管會每月都有定期要求銀行提供日常性的場外監理報表資料，包含海外分行的業務承作數量、件數、逾期放款比率或提列備抵呆帳等數據，因此也可掌握到中國大陸地區乃至於其他海外分支機構的營運風險。

至於可否透過對香港地區的分支機構進行金檢，取代對大陸地區的金檢，林志吉表示，不一定有取代性，即使香港地區的分支機構有參與和大陸地區分支機構共同的聯貸案，或是共同性的風險暴露，也不具完全取代性，仍需要進行場外監理報表審查。

由於近年政府推行新南向政策，因應政策，金融機構積極到新南向國家包含越南、印度、澳洲等地增加或升級據點，林志吉表示，明年除了香港之外，近年新南向地區國家新設了不少分支機構，將會是未來金檢的規劃重點。