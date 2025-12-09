強化財務結構 富邦人壽今年第三度發債、累計達590億元
在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，加上為了2026年可順利接軌IFRS 17和TW-ICS，壽險業紛紛發債籌資。富邦人壽9日公告發行無擔保累積次順位普通公司債，發行金額為新台幣200億元，這也是富邦人壽今年國內第三度發債，總計590億元。
富邦金控（2881）代子公司富邦人壽公告發行今年度第3期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為新台幣200億元，依發行條件不同分為甲券及乙券，甲券發行期間為十年，金額為120.7億元，固定利率為3.70%；乙券發行期間為15年，金額為79.3億元，固定利率為3.85%。
富邦人壽表示，募得價款主要用於充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。這也是富邦人壽今年第三度發債，其今年分別於4月15日和8月20日公告發行無擔保累積次順位債，發行金額為190億元和200億元，總計今年國內發債達590億元。另外，富邦人壽4月董事會通過發行總額最高600億元之10年以上期次順位公司債計畫，目前還剩餘200億元的額度，可在核准一年內分次發行。
