合庫主辦燁輝企業60億元聯貸 12家銀行參與、超額認購完成募集

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行董事長林衍茂(中)代表授信銀行團與義聯集團創辦人林義守(左三)共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供
合庫銀行董事長林衍茂(中)代表授信銀行團與義聯集團創辦人林義守(左三)共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供

合作金庫商業銀行統籌主辦之燁輝企業（2023）60億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持，共有12家銀行參與融資，最終以1.2倍超額認購完成募集，顯見銀行團對於燁輝營運狀況及未來前景肯定。9日舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與義聯集團創辦人林義守共同完成聯貸合約簽署，授信用途主要為償還既有金融負債、充實營運周轉金及購置機器設備所需資金。

燁輝企業成立於民國67年，以鍍鋅及烤漆鋼捲之產銷為主要業務，產品行銷全球138個國家，已成為台灣、中國大陸及東南亞地區最大、最具競爭力之全製程鍍烤鋼捲專業製造廠，也是全球首家擁有五合一驗證的鋼鐵公司，燁輝持續改良設備，運用感知感測、影像辨識、大數據分析及智慧看板等智慧製造技術，增用再生能源及循環經濟之低碳鋼捲原料，提升低碳產品生產比例，產品應用領域多元，展望未來營運可期。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2025年前三季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。合庫銀行表示發揮金融業核心價值，秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略，提供聯貸及跨境融資等全方位金融服務方案，全力協助企業強化國際競爭力，並在當地建立穩健的金融基礎，發揮金融正向力量。

燁輝企業 合作金庫商業銀行

