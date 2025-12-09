金管會罰鍰連兩年「低標」！前十一月僅1.7億餘元 發生什麼事？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年前十一月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預估全年將連兩年落在2億元以下；相較金管會編列的罰鍰預算2億6,337萬元，達成率僅65%，恐將連四年未達標。

金管會成立20年來，年度罰鍰低於2億元者僅七次，2024年成為第八次，2025年則可能成為第九次，反映近年重大裁罰案大減。

為何罰鍰連兩年低於2億元？金管會解釋，裁罰流程耗時，2025年裁罰案並非是2025年案子，可能都是之前遞延；再者，用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。

觀察三大金融業與上市櫃公司，銀行業與上市櫃公司罰鍰占比各約三成，保險業微增至27%，證券投信期貨則持穩約15%。整體分布大致與去年同期相當。

銀行業前十一月共挨13張罰單、罰鍰5,025萬元，金額年增17.6%。銀行局副局長王允中指出，雖然件數減少，但3月、8月各出現一筆重大裁罰案，推升整體金額，顯示風控未臻完善的個案仍具指標性。

保險業挨罰28件、4,700萬元，年增3.8%。保險局副局長蔡火炎說明，件數增加主因是去年對保經代進行專案檢查，今年陸續完成處分；另有四件罰金偏高，也使整體金額走升。

證券、期貨、投信業者則被開罰52件、2,621萬元，張數與金額同減。證期局主秘王秀玲指出，因去年金檢和例行檢查投信業較多，相對處分件數和金額就較今年高。

上市櫃、公發公司、內部人股權交易及會計師等也合計遭罰176件、4,802萬元，年變動約1.5%，與去年相當。

累計今年前十一月金融三業與上市櫃公司遭裁罰269件、罰鍰1億7,148萬元，年增5.7%。市場推估，在缺乏大型案件帶動下，全年金額落在2億元以內的機率高，延續近年罰鍰規模較小的趨勢。

金管會 保險

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年...

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

