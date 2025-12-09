金管會罰鍰連兩年「低標」！前十一月僅1.7億餘元 發生什麼事？

據金管會統計，2025年前十一月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）及保險業遭開罰1億7,148萬元，市場預估全年將連兩年落在2億元以下；相較金管會編列的罰鍰預算2億6,337萬元，達成率僅65%，恐將連四年未達標。

金管會成立20年來，年度罰鍰低於2億元者僅七次，2024年成為第八次，2025年則可能成為第九次，反映近年重大裁罰案大減。

為何罰鍰連兩年低於2億元？金管會解釋，裁罰流程耗時，2025年裁罰案並非是2025年案子，可能都是之前遞延；再者，用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。

觀察三大金融業與上市櫃公司，銀行業與上市櫃公司罰鍰占比各約三成，保險業微增至27%，證券投信期貨則持穩約15%。整體分布大致與去年同期相當。

銀行業前十一月共挨13張罰單、罰鍰5,025萬元，金額年增17.6%。銀行局副局長王允中指出，雖然件數減少，但3月、8月各出現一筆重大裁罰案，推升整體金額，顯示風控未臻完善的個案仍具指標性。

保險業挨罰28件、4,700萬元，年增3.8%。保險局副局長蔡火炎說明，件數增加主因是去年對保經代進行專案檢查，今年陸續完成處分；另有四件罰金偏高，也使整體金額走升。

證券、期貨、投信業者則被開罰52件、2,621萬元，張數與金額同減。證期局主秘王秀玲指出，因去年金檢和例行檢查投信業較多，相對處分件數和金額就較今年高。

上市櫃、公發公司、內部人股權交易及會計師等也合計遭罰176件、4,802萬元，年變動約1.5%，與去年相當。

累計今年前十一月金融三業與上市櫃公司遭裁罰269件、罰鍰1億7,148萬元，年增5.7%。市場推估，在缺乏大型案件帶動下，全年金額落在2億元以內的機率高，延續近年罰鍰規模較小的趨勢。