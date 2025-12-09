機車族注意！金管會提醒：未投保強制險 超過6個月會被註銷牌照

機車族注意！根據交通監理機關之統計資料顯示，截至今年9月機車登記數已達1,467萬件，但同期機車投保率僅有90.83%，仍有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險。金管會保險局提醒，若機車車主在強制險保單期滿後未投保，逾6個月後，將依規定移請公路監理機關註銷牌照，截至今年12月8日止，平均每月有1.2萬台機車被註銷牌照。

為確保受害者能獲得基本保障，金管會提醒機車車主應按《強制汽車責任保險法》之規定投保本保險，並維持保險契約之有效性。金管會保險局副局長蔡火炎指出，截至目前汽車投保強制汽車責任險的投保率是100％，主因是汽車每年都有定期檢驗的機制，檢驗時可審核保險是否到期、直接進行投保或續保，而機車目前沒有強制定期檢驗機制。

蔡火炎說，在這134萬餘輛未投保強制險的機車車主中，較常見的情況是機車閒置太久沒有騎，因而忘了投保，不過經過多次宣導後，投保率仍有逐年攀升，截至目前投保率仍創新高。

不過，未投保強制險就騎機車上路恐遭罰，蔡火炎指出，依據《強制汽車責任保險法》第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反《道路交通管理處罰條例》併同舉發者，將處新台幣1,500元以上、3,000元以下罰鍰；此外，第51條之1規定，投保義務人於本保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。

蔡火炎說，現行的投保通知機制是保單到期屆滿30天前，保險公司會進行一次的續保通知，若保戶沒續保，到期的30天內會再做兩次通知，後續則是每兩個月通知一次，到了保單到期後第五個月做最後一次通知，若遲遲未投保，第六個月金管會就會移請公務監理單位註銷牌照。

根據金管會統計，自2023年10月累計至今年12月8日，共20.9萬件移請註銷牌照案，相當於平均每月會有1.2萬輛機車被註銷牌照。

金管會提醒，依法投保強制汽車責任險，若不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

另外，為利民眾瞭解自身投保情形，金管會已委託財團法人保險事業發展中心建置「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢平台」查詢投保情形，未投保者請盡速洽產險公司辦理投保或續保事宜。

另外，為提供更完善服務，金管會已與環境部合作，於該部之機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站增加上開查詢平台之友善連結，金管會並已督導產險公會製作宣導海報及電子文宣，提供環境部協助轉知機車排氣定檢站協助宣導，以利民眾透過多元管道查詢投保情形並即時投（續）保，以維權益。

本保險目前已有多元的投保管道（包含至各縣市保險公司臨櫃投保、透過網路及業務員投保等）可供民眾選擇。如需進一步了解投保事宜，可逕洽中華民國產物保險商業同業公會（0800-221-783）或向辦理本保險之各產物保險公司提出服務及說明需求，以獲得完善的服務。