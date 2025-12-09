中信銀印尼子行三寶瓏分行今開業 強攻台商南向商機

中信銀海外發展再添據點，9日印尼子行（PT Bank CTBC Indonesia）三寶瓏分行（Semarang Branch）正式開業，中華民國駐印尼代表洪振榮大使、印尼金管局代表Tias Retnani、印尼央行代表Nita Rachmenia、印尼中爪哇台商會理事長黃媽易、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎、中國信託銀行印尼子行總經理Iwan Satawidinata、中國信託銀行東南亞法金事業處處長黃勝文及長期支持中國信託銀行的客戶等逾80位貴賓出席開幕儀式，共同見證中國信託銀行深耕印尼市場的里程碑。

中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎指出，成立於1997年的中國信託銀行印尼子行，憑藉穩健的資本結構與穩定營運績效，至今已成為印尼表現亮眼的金融機構之一，總資產達26兆印尼盾，共設有12個營運據點，分布於西爪哇的雅加達（Jakarta）、西爪哇的萬隆（Bandung）及東爪哇的泗水（Surabaya），新開業的三寶瓏分行位於中爪哇，是目前新進臺商投資與現有臺商擴廠的重要地區，可補足中國信託銀行印尼布局，亦強化海外發展版圖。

中國信託銀行發現，近年臺商赴印尼投資呈現穩健成長態勢，主要受惠於印尼龐大的2.8億人口市場、年輕勞動力結構，以及政府積極推動的投資便利化政策。臺商早期多以紡織、製鞋、金屬加工等勞力密集產業為主，但因全球供應鏈重組、美中貿易緊張及東協內需崛起，投資型態逐漸轉向機械、電子零組件、汽機車零配件、精密製造與智慧化設備等中高階產業；食品加工、批發流通、物流與內需導向的服務業也明顯增加。

目前印尼的三寶瓏、泗水、巴淡島等港口與工業區因具備勞動力與出口條件，兼具「內需市場」與「出口基地」雙重價值，已成為臺商在東協中僅次於越南的關鍵據點，其中西爪哇和中爪哇為臺商主要的落腳地，更是未來製造轉移與區域市場深化的重要目的地，在區域供應鏈中的角色正逐步增強，預期未來仍是全球企業關注的重要市場，中國信託銀行三寶瓏分行的設立，將有助於活絡地方經濟，滿足客戶的金融需求。

中國信託銀行目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為臺灣最國際化的銀行，持續透過集團海外平臺優勢，攜手客戶走向國際。