快訊

7縣市有感！ 20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

中信銀印尼子行三寶瓏分行今開業 強攻台商南向商機

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託銀行印尼子行三寶瓏分行今日開業，中華民國駐印尼代表洪振榮大使（中）、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎（右）與總經理Iwan Satawidinata（左）共同出席開幕儀式。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行印尼子行三寶瓏分行今日開業，中華民國駐印尼代表洪振榮大使（中）、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎（右）與總經理Iwan Satawidinata（左）共同出席開幕儀式。圖／中國信託銀行提供

中信銀海外發展再添據點，9日印尼子行（PT Bank CTBC Indonesia）三寶瓏分行（Semarang Branch）正式開業，中華民國駐印尼代表洪振榮大使、印尼金管局代表Tias Retnani、印尼央行代表Nita Rachmenia、印尼中爪哇台商會理事長黃媽易、中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎、中國信託銀行印尼子行總經理Iwan Satawidinata、中國信託銀行東南亞法金事業處處長黃勝文及長期支持中國信託銀行的客戶等逾80位貴賓出席開幕儀式，共同見證中國信託銀行深耕印尼市場的里程碑。

中國信託銀行印尼子行董事長詹庭禎指出，成立於1997年的中國信託銀行印尼子行，憑藉穩健的資本結構與穩定營運績效，至今已成為印尼表現亮眼的金融機構之一，總資產達26兆印尼盾，共設有12個營運據點，分布於西爪哇的雅加達（Jakarta）、西爪哇的萬隆（Bandung）及東爪哇的泗水（Surabaya），新開業的三寶瓏分行位於中爪哇，是目前新進臺商投資與現有臺商擴廠的重要地區，可補足中國信託銀行印尼布局，亦強化海外發展版圖。

中國信託銀行發現，近年臺商赴印尼投資呈現穩健成長態勢，主要受惠於印尼龐大的2.8億人口市場、年輕勞動力結構，以及政府積極推動的投資便利化政策。臺商早期多以紡織、製鞋、金屬加工等勞力密集產業為主，但因全球供應鏈重組、美中貿易緊張及東協內需崛起，投資型態逐漸轉向機械、電子零組件、汽機車零配件、精密製造與智慧化設備等中高階產業；食品加工、批發流通、物流與內需導向的服務業也明顯增加。

目前印尼的三寶瓏、泗水、巴淡島等港口與工業區因具備勞動力與出口條件，兼具「內需市場」與「出口基地」雙重價值，已成為臺商在東協中僅次於越南的關鍵據點，其中西爪哇和中爪哇為臺商主要的落腳地，更是未來製造轉移與區域市場深化的重要目的地，在區域供應鏈中的角色正逐步增強，預期未來仍是全球企業關注的重要市場，中國信託銀行三寶瓏分行的設立，將有助於活絡地方經濟，滿足客戶的金融需求。

中國信託銀行目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為臺灣最國際化的銀行，持續透過集團海外平臺優勢，攜手客戶走向國際。

中國信託 印尼 市場

延伸閱讀

蘇門答臘棲地遭洪災摧毀 紅毛猩猩面臨生存危機

長照經費明年將破一千億…她從印尼來台25年 悉心照顧長者獲「金顧獎」

《逆時光戀人》感動印尼300萬人 跨越時空的幸福與遺憾角逐奧斯卡國際獎

川普發動貿易戰效應…陸、韓供應商占比減至五成

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年...

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。