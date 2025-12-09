上海商銀舉辦邁向淨零論壇 助企業與家族事業永續轉型

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
上海商銀舉辦永續論壇,由上海商銀執行副總張文珍（中）、台灣影響力投資協會理事、中華民國退休基金協會理事長巫慧燕（左一）共同主持，並邀請協合國際法律事務所合夥律師廖婉君（左二）、香港Cypress Capital承譽資本Managing Director 陳威旭（右二）及上海商銀資深協理陳嘉鴻（右一）進行專題演講。圖／上海商銀提供
上海商銀（5876）與台灣影響力投資協會（TIIA）日前共同舉辦年度永續金融論壇活動。在全球經濟與氣候情勢快速變動之際，企業與家族事業正面臨前所未有的轉型契機。以「邁向淨零：企業與家族事業的永續轉型」為主題的論壇隆重登場，聚焦永續金融、家族辦公室治理與跨世代財富傳承等議題。

隨著國際淨零排放趨勢加速，各國ESG法規日漸嚴格，企業與家族事業不僅需面對營運模式調整，也必須重新思考資產配置策略。在論壇中，多位講者指出，家族辦公室（Family Office）正成為推動永續投資的重要力量，透過整合財富管理、企業治理與長期投資視野，為下一代打造兼具韌性與影響力的財富藍圖。

本次舉辦的永續金融論壇共計有上海商銀百餘家企業客戶、供應商、股東及員工代表出席，邀請協合國際法律事務所廖婉君律師、香港Cypress Capital承譽資本Managing Director陳威旭先生以及上海商銀企業金融事業部陳嘉鴻資深協理進行專題演講，論壇亦以「全球變局下的家族辦公室永續投資新思維」為核心議程，分享國際永續投資趨勢、綠色資本工具應用以及影響力投資（Impact Investing）最新發展。講者強調，面對不確定性升高的國際局勢，具永續性與韌性的資產布局已成為家族辦公室的關鍵策略方向。

為協助企業與家族事業落實永續策略，論壇同步介紹多項永續金融產品與解決方案，包括綠色債券、永續連結貸款、影響力基金等，希望透過創新金融工具，支持企業減碳轉型與家族資產的永續共創，打造具全球競爭力的永續生態系。

此外，議程也深入探討「家族辦公室財富傳承新視野」，從家族治理架構、接班人培育到跨世代價值觀整合，分享如何以永續理念打造長期共好願景。專家表示，永續財富的本質不僅是資本的保值增值，更是透過投資行為對社會與環境創造積極正面的影響。

