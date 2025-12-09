市場觀望Fed本週利率決策 股匯齊跌新台幣收31.215元

市場觀望美國聯準會利率決策，外資又轉買為賣，導致台灣股匯市承壓，今天雙雙走弱，新台幣兌美元終止連4升，收盤收31.215元，小貶1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額18.055億美元。

美國聯準會（Fed）將於台灣時間週四凌晨公布最新利率決策，市場認為降息已成定局，但部分聲音認為，聯準會內部可能難取得共識，不排除此次為「鷹式降息」。

投資人觀望本週聯準會利率決策，美股主要指數收跌，台股今天開高震盪走低，尾盤跌點擴大，終場下跌121.18點，收28182.60點。

新台幣兌美元今天開盤價為31.21元，最高31.135元、最低31.235元。外匯交易員表示，美國聯準會會議腳步逼近，投資人觀望情緒愈發濃厚，由於市場對於降息題材多已提前反映，今天外資轉買為賣，午後外資、投信均將資金匯出，新台幣回頭走弱，轉為盤整格局。

外匯交易員指出，聯準會開會前後，每次狀況都不太一樣，有時候因題材提前反映，會後反而「利多出盡」，金融市場表現平疲；但至少本週會議過後，情況趨於明朗，可為投資人操作提供明確指引。

匯銀人士則說，短線新台幣匯市會隨資金面、國際匯市而有波動，但中長期而言，隨著美國聯準會持續降息，美元走弱，新台幣應呈現緩升格局。

根據央行統計，美元指數今天回升0.23%，壓抑亞幣走勢，除了人民幣微升0.01%，其餘多呈弱勢格局，新台幣小跌0.04%，韓元貶值0.05%，日圓跌勢較重，下挫0.54%。