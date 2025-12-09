快訊

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會金檢重點轉向，新南向替代大陸。圖／本報資料照片
金管會金檢重點轉向，新南向替代大陸。圖／本報資料照片

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再赴大陸金檢的規畫，而會以其他方式來取代實地金檢，而明年除了仍會赴香港金檢之外，新南向由於國銀陸續開設新分行，可說取代大陸，成為金管會明年的金檢重心。

據金管會上月公布的金融三業曝險，銀行業占淨值比在10月底已降至14.8%，再創新低，使金管會評估應無再實地金檢的必要。金管會主秘林志吉說明，儘管沒有實地金檢，也會透過其他方式進行相關了解，例如對台灣總行及母行的實際檢視，來看銀行業者對大陸子行、分行營運督導的妥適性，同時會檢視總行送來的當地主管機關的檢查結果，以及當地會計師查帳之後所送出的報告，以及稽核報告、各類場外監理的報表來管理風險。

對於場外監理，林志吉說明，舉凡海外分行的承作數量，件數，逾放比、備呆，都會要求國銀交待，以此掌握銀行在大陸的營運風險。

