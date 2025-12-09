快訊

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會三局今年前11月裁罰1億7148萬元 ，銀行局開千萬大單使總裁罰金額超越去年。圖／本報資料照片
金管會三局今年前11月裁罰1億7148萬元 ，銀行局開千萬大單使總裁罰金額超越去年。圖／本報資料照片

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年同期的277件、1億6226.5萬元相較，今年雖然件數減少，但全部的裁罰金額卻大增逾900萬元，最主要來自銀行局開出千萬級的裁罰大單，而且都和詐騙有關。

銀行局統計，今年截至11月底件數有13件，罰鍰金額5025萬元，113年同期11月為18件、金額為4274.5萬元，今年比去年減少5件，增加750.5萬元，銀行局副局長王允中說明，金額增加是因為有開出2200萬元的大額罰鍰，因此即使件數減少，但罰鍰金額仍高於去年。銀行局說明，今年前三大罰單，分別為台銀為2200萬、國泰世華1200萬、台新銀行為600萬。

保險局統計，保險業前11月裁罰28件，4700萬元，相較去年同期的件數為24件，金額為4530萬元，今年不論件數或金額都高於去年，保險局副局長蔡火炎說明，件數的增加在於去年對保經代有作專案金檢，所以裁罰件數及金額都遞延落到114年，因此較去年同期增加；蔡火炎也指出，其中有4件罰鍰金額較高，使總體裁罰金額仍增加。

保險局也統計，前三大裁罰金額，包括了明台產物900萬元，台壽則有二筆，分別裁罰720萬元、370萬元罰鍰。

證期局指出，證期三業今年至11月的裁罰共51件，2621萬元，和去年同期的55件、2694萬元相較，今年同期的件數減少3件，金額減少73萬元；證期局主秘王秀玲說明，今年的裁罰件數及金額較去年同期減少，主要是投信顧業者的裁罰案減少。

王秀玲說明，較大的裁罰金額，包括國泰投信及復華投信各120萬元，永豐金證券、京城證、元大證券亦各裁罰120萬元。而在上市櫃公司的裁罰件數上，今年前11月件數有176件、4802萬元，去年則有180件，4728萬元，較去年同期略增74萬元。

保險 國泰世華 金管會

