快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

信義房屋首筆聯貸案由玉山銀行主辦 認購比例逾兩倍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行總經理林隆政（前排右三）、信義房屋董事長周耕宇（前排左三）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（前排右二）、信義房屋總經理陳麗心（前排左二）等人於永續連結聯貸案簽約儀式合影。玉山銀行／提供
玉山銀行總經理林隆政（前排右三）、信義房屋董事長周耕宇（前排左三）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（前排右二）、信義房屋總經理陳麗心（前排左二）等人於永續連結聯貸案簽約儀式合影。玉山銀行／提供

玉山銀行9日完成主辦信義房屋（9940）36億元永續連結聯貸案，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與信義房屋董事長周耕宇共同主持，聯貸案由玉山銀行統籌主辦並擔任管理銀行，邀請台新銀行、元大銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、土地銀行及合作金庫銀行等多家銀行共同參與。原訂目標為30億元，在各金融機構踴躍參與下，認購比例逾兩倍，最終以36億元簽約，展現金融業對信義房屋的支持與信心。

本次為信義房屋首次辦理聯貸案，募集資金將用於償還金融機構借款及充實中期營運周轉金，強化資產負債結構與流動性管理。此外，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），銀行團隊及信義房屋從本業出發實踐企業責任，在聯貸案設立公司治理評鑑、再生能源使用率及供應商綜合檢核率等永續連結指標，共同實踐永續作為。

信義房屋提供房屋買賣及租賃仲介優質服務，作為不動產服務領導品牌，秉持「以人為本、先義後利」經營理念，推動「社區一家」計畫已達21年，支持超過3,500個社區打造嶄新面貌，已涵蓋全台灣所有鄉鎮縣市。面對全球暖化，信義房屋已立下2030年淨零排放目標，擘劃數位及綠色雙軸轉型，透過投入房地產科技優化作業流程、減少用紙與擴展數位應用，提升客戶體驗及深化社區連結。

玉山（2884）表示，秉持成為「綜合績效最好、也最被尊敬的金融機構」使命，自2021年起，連續五年發起「玉山ESG永續倡議行動」，並積極扮演永續領航者，除了是國內永續金融先行者成員及淨零工作群「政策與指引組」召集人，更與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）達成戰略合作，受邀擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition, NIC）亞洲區主席，從台灣躍上亞洲。展望未來，玉山將持續發揮高度影響力，結合企業夥伴與金融資源，共創永續、智慧與安全的金融新未來。

玉山銀行 信義房屋 聯貸案

延伸閱讀

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

玉山銀奪國家人才發展獎

玉山培育人才 頒發獎學金

玉山銀攜高檢署防詐

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年...

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。