快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

華銀獲IT Matters Awards雙獎肯定 最佳IT雇主獎及社會影響力獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行勇奪「第三屆IT Matters Awards」雙獎肯定，由行政院院長卓榮泰（左）頒獎，華南銀行總經理黃俊智（右）代表受獎。圖/華南銀行提供
華南銀行勇奪「第三屆IT Matters Awards」雙獎肯定，由行政院院長卓榮泰（左）頒獎，華南銀行總經理黃俊智（右）代表受獎。圖/華南銀行提供

由IMA資訊經理人協會舉辦與數位發展部指導的「第三屆IT Matters Awards」，在超過300組團隊參賽中，華南銀行獲近60位評審肯定，獲得「最佳IT雇主獎」與「IT Matters AI Selected社會影響力獎」最高榮譽，不僅彰顯華南銀行在數位轉型、IT人才培育及企業社會責任表現卓越，更彰顯其人工智慧應用於金融創新與社會貢獻的積極作為。

華南銀行總經理黃俊智說，這次獲得「最佳IT雇主獎」，是對華南銀行長期重視IT人才的肯定，華南銀行建構雙軌制職涯發展路徑，提供管理職與專業職晉升管道，並建立完整多元培訓計畫、鼓勵員工提升專業能力並考取證照。人才招募透過「產學合作」、「實習計畫」、「IMA儲備幹部計畫」及「內部MGM」等多元管道，積極招募IT人才，並推動Mentor及BA/AO制度，協助新進人員快速融入成長。

他進一步指出，華南銀行導入AI輔助工具、敏捷開發及自動化流程，全面提升團隊效率與資安防護，近三年專案交付與開發量能提升近100%，IT員工數穩定年成長6%，優於同業成長幅度，更斥資35億元興建土城資訊大樓，導入辦公室友善設施，提供健身房、韻律教室、宿舍等設施，致力打造優質、舒適工作環境，並榮獲國際認證機構Uptime Institute頒發Tier III設計認證（TCDD）與設施認證（TCCF），成為金融業數據中心標竿。

面對日益嚴峻的詐騙態勢，華南銀行以創新思維打造全行智能防護網，並榮獲「IT Matters AI Selected社會影響力獎」肯定。

黃俊智說，值得一提的是，華南銀行成立「數據科學家基地」，集結資料科學家、AI建模工程師與數據治理專家，專注於高效能金融演算法開發與數據防禦系統建構，為AI防詐成果奠定堅實基礎。

運用AI技術打造「雷神識詐模型」與「AML風險評級模型」雙軌模型，提升詐欺偵測能力，名單準確率提升高達39倍、設控率提升七倍，且名單量更減少八成，能精準鎖定異常金流並有效降低作業成本。

同時建構「三道防線」與「四大防護網」，展現科技驅動的智能防詐力，2025年主動發現異常帳戶數較去年同期成長160%，成功攔阻金額更增加逾七成，充分展現科技防詐的成效。

此外，也積極投入跨界聯防，與警政署及高檢署合作，運用金融科技打造全面聯防阻詐機制，建立更高效的防詐生態圈，並落實ESG精神，實踐永續金融承諾。

最後黃俊智強調，華南銀行深信人才是企業永續發展的根本動力，持續投入資源打造多元培訓體系，培育具備前瞻視野與創新能力的人才，並將秉持「以人為本、科技賦能」核心理念，以實際行動強化IT職場環境與發展機會，攜手IT人才共創價值。同時也以實際行動落實企業社會責任，將科技創新應用於防詐及永續金融。未來，華銀將持續深化人才培育，善盡企業公民責任，攜手員工共同創造更美好的金融生態。

華南銀行 金融科技

延伸閱讀

單禁小紅書惹議 劉世芳：近日邀臉書等平台法律代理人會商防詐

禁小紅書仍阻不了詐 侯友宜籲中央從源頭管理

泰安產險以微型保險實踐普惠金融 蟬聯七年雙獎肯定

證券商反詐再升級／防投資詐騙 績優生開解方

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

金管會三局前11月裁罰1億7148萬元 總裁罰金額超越去年

金管會最新統計顯示，今年前11月的銀行、保險、證期三局的裁罰件數，合計268件，罰鍰金額共計1億7148萬元；倘若和去年...

金管會金檢重點轉向 新南向替代大陸

金管會明年會否赴大陸分行實地金檢？金管會今日明確指出，由於預算的變數，再加上國銀大陸曝險持續下降，因此，金管會明年未有再...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。