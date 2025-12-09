華銀獲IT Matters Awards雙獎肯定 最佳IT雇主獎及社會影響力獎

由IMA資訊經理人協會舉辦與數位發展部指導的「第三屆IT Matters Awards」，在超過300組團隊參賽中，華南銀行獲近60位評審肯定，獲得「最佳IT雇主獎」與「IT Matters AI Selected社會影響力獎」最高榮譽，不僅彰顯華南銀行在數位轉型、IT人才培育及企業社會責任表現卓越，更彰顯其人工智慧應用於金融創新與社會貢獻的積極作為。

華南銀行總經理黃俊智說，這次獲得「最佳IT雇主獎」，是對華南銀行長期重視IT人才的肯定，華南銀行建構雙軌制職涯發展路徑，提供管理職與專業職晉升管道，並建立完整多元培訓計畫、鼓勵員工提升專業能力並考取證照。人才招募透過「產學合作」、「實習計畫」、「IMA儲備幹部計畫」及「內部MGM」等多元管道，積極招募IT人才，並推動Mentor及BA/AO制度，協助新進人員快速融入成長。

他進一步指出，華南銀行導入AI輔助工具、敏捷開發及自動化流程，全面提升團隊效率與資安防護，近三年專案交付與開發量能提升近100%，IT員工數穩定年成長6%，優於同業成長幅度，更斥資35億元興建土城資訊大樓，導入辦公室友善設施，提供健身房、韻律教室、宿舍等設施，致力打造優質、舒適工作環境，並榮獲國際認證機構Uptime Institute頒發Tier III設計認證（TCDD）與設施認證（TCCF），成為金融業數據中心標竿。

面對日益嚴峻的詐騙態勢，華南銀行以創新思維打造全行智能防護網，並榮獲「IT Matters AI Selected社會影響力獎」肯定。

黃俊智說，值得一提的是，華南銀行成立「數據科學家基地」，集結資料科學家、AI建模工程師與數據治理專家，專注於高效能金融演算法開發與數據防禦系統建構，為AI防詐成果奠定堅實基礎。

運用AI技術打造「雷神識詐模型」與「AML風險評級模型」雙軌模型，提升詐欺偵測能力，名單準確率提升高達39倍、設控率提升七倍，且名單量更減少八成，能精準鎖定異常金流並有效降低作業成本。

同時建構「三道防線」與「四大防護網」，展現科技驅動的智能防詐力，2025年主動發現異常帳戶數較去年同期成長160%，成功攔阻金額更增加逾七成，充分展現科技防詐的成效。

此外，也積極投入跨界聯防，與警政署及高檢署合作，運用金融科技打造全面聯防阻詐機制，建立更高效的防詐生態圈，並落實ESG精神，實踐永續金融承諾。

最後黃俊智強調，華南銀行深信人才是企業永續發展的根本動力，持續投入資源打造多元培訓體系，培育具備前瞻視野與創新能力的人才，並將秉持「以人為本、科技賦能」核心理念，以實際行動強化IT職場環境與發展機會，攜手IT人才共創價值。同時也以實際行動落實企業社會責任，將科技創新應用於防詐及永續金融。未來，華銀將持續深化人才培育，善盡企業公民責任，攜手員工共同創造更美好的金融生態。