金融有溫度 永豐金證券加入「失智友善組織」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

面對台灣社會高齡化挑戰，永豐金證券秉持「以客為本、公平待客」理念，持續打造多元包容的金融環境。2025年，永豐金證券正式啟動「推動失智友善計畫」，以溫暖服務守護失智族群。截至10月下旬止，全台42家分公司向當地衛生局申請加入「失智友善組織」，攜手地方政府打造失智守護網，成為社區中值得信賴的金融力量。

國民健康署自2018年起推動「失智友善社區計畫」，目前已擴展至全國22縣市，鼓勵各界共同營造包容社會。身為大型券商的永豐金證券不僅響應，更將金融服務納入友善照護，讓公平待客理念延伸至高齡與失智族群。

永豐金證券為全面推動失智友善，持續推動內部教育與外部倡議。一、內部行動：開設專業訓練課程，協助員工了解失智症特性與應對技巧，並鼓勵同仁成為「失智友善天使」，在第一線服務中可以快速辨識並妥適應對客戶需求。二、外部倡議：透過「豐雲學堂」專題文章，提升社會對失智族群的理解與支持。

除了失智友善，永豐金證券也積極打造無障礙金融環境。一、在行動不便友善上，觀察到電動輪椅使用需求增加，今年擴大無障礙設施，全台43家分公司設置輪椅充電插座，確保長輩與行動不便人士安全便利地使用金融服務。二、視障客戶數位平權上，則以優化網路服務，包括提升文字比例與語音輔助功能。例如在官方社群帳號於推播內容中同步新增文字說明，以及在「金融友善專區」及大戶投APP-投資早報支援語音朗讀，「金融友善專區」榮獲數位發展部無障礙網頁AAA最高等級標章等。

失智症 永豐金

