台灣人壽客訴品質管理 榮獲ISO 10002肯定

申訴服務品質國際認證，中信金（2891）子公司台灣人壽2025年榮獲國際權威第三方機構—英國標準協會（BSI）「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」認證，肯定台灣人壽客戶意見管理機制接軌國際，英國標準協會大讚台灣人壽客訴品質不僅達到國際標準，更以「零負評」通過認證。

ISO 10002是全球最具公信力的顧客服務管理體系，台灣人壽通過兩階段嚴格驗證，由BSI杜莉副協理頒發證書予台灣人壽董事長許舒博，吉祥物台灣阿龍也化身客服大使，傳遞「龍是一家人」友善服務理念。許舒博董事長感謝BSI肯定，強調獲獎是榮耀更是責任，公司要永續經營，最重要的是贏得客戶滿意與好評，勉勵台灣人壽團隊持續努力、精進公平待客服務。杜莉副協理分享，台灣人壽員工對客訴品質管理系統規範相當熟悉，讓BSI稽核員留下深刻印象，這份證書代表台灣人壽願意傾聽客戶心聲，更樂意將客戶回饋轉化為進步的動力，成為客戶最信任的保險夥伴。

台灣人壽以客戶為中心，不斷精進提升服務品質，2024年起導入BSI「客戶申訴處理」系統，針對滿意度、申訴流程、內部稽核等9項規範訂定新的作業程序書，並完成風險分級，強化控管，建立系統化、效率化的客訴管理機制。此外，亦成立理賠諮詢委員會優化理賠作業，申訴監督指導更提高至董事會層級，提升客戶聲音調查機制與覆蓋率，2025年客戶回饋數較前一年增加30%。今年取得ISO 10002認證，代表台灣人壽客戶意見管理具備國際級水準，更展現對保戶權益的高度重視。

除了客訴管理系統接軌國際，台灣人壽更是臺灣壽險業第一家全公司通過ISO 27001資訊安全管理系統、ISO 27701隱私資訊管理標準、BS10012個人資訊管理標準的壽險公司。未來台灣人壽將秉持We are family的品牌精神，精進公平待客服務，成為客戶最推薦的保險公司。